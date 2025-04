Flick nach Aufholjagd stolz: Haben unsere Mentalität gezeigt

Dem FC Barcelona gelingt ein denkwürdiger Sieg bei Atlético Madrid. Damit krönt das Team von Trainer Hansi Flick eine große Woche. Die Profis feiern in der Kabine.

Madrid.

Seine Spieler feierten die fulminante Aufholjagd im Whirlpool, Hansi Flick kommentierte derweil stolz den 4:2-Erfolg des FC Barcelona im spanischen Liga-Spitzenspiel bei Atlético Madrid. "Wir haben heute Abend nach dem 0:2-Rückstand unsere Mentalität gezeigt", betonte der frühere Bundestrainer nach dem spektakulären Sieg, mit dem sein Team die Spitzenposition verteidigte.

"Es war unglaublich, wie die Mannschaft das Spiel noch gedreht hat. Ich freue mich sehr für die Mannschaft, den Verein und die Fans", fügte der 60-Jährige hinzu. Robert Lewandowski (72.), Ferran Torres (78.), Lamine Yamal (90.+2) und wiederum Torres (90.+8) sorgten noch für den siebten Liga-Sieg in Serie nach dem 0:2-Rückstand durch Julian Álvarez (45.+1) und Alexander Sörloth (70.).

Yamal beendet lange Torflaute in der Liga

Die Stimmung in der Kabine am Ende einer gelungenen Woche mit dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale war prächtig. Auch bei Jungstar Lamine Yamal, dem mit dem Führungstreffer in der Nachspielzeit erstmals seit dem 26. Oktober wieder ein Tor in einem Ligaspiel gelang.

"Ich wusste, wenn ich ein Tor schieße, dann in einem wichtigen Spiel", kommentierte der 17-Jährige sein 3:2. "Wir waren alle zusammen in der Umkleidekabine und haben Spaß gehabt", berichtete Yamal. "Aus Wut und Hilflosigkeit haben wir unsere beste Seite gezeigt."

Damit führen die Katalanen nach zwischenzeitlichen Turbulenzen um ihre Finanzen und die Spielberechtigung unter anderem für Dani Olmo die Tabelle weiter punktgleich vor Real Madrid an. Der FC Barcelona hat aber ein Spiel weniger absolviert und die bessere Tordifferenz. Atlético hat nun vier Punkte Rückstand und kassierte die nächste Enttäuschung nach dem Champions-League-Aus gegen Real im Elfmeterschießen. (dpa)