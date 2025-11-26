Flick nach Barça-"Alptraum" am Pranger

Der spanische Fußballmeister verliert in London nicht nur ein Spiel, sondern auch eine beeindruckende Serie. Fachmedien machen auch den Trainer dafür verantwortlich.

Madrid. Nach der 0:3-Niederlage des FC Barcelona in der Champions League beim FC Chelsea gerät in Spanien auch Trainer Hansi Flick in den Fokus der Kritiker. Das katalanische Blatt "Mundo Deportivo" schrieb, für den "Alptraum in London" seien nicht nur die Spieler, sondern auch der frühere Bundestrainer verantwortlich. Dieser habe an der Stamford Bridge die "taktische Schlacht" gegen den italienischen Chelsea-Coach Enzo Maresca klar verloren.

Der Deutsche habe unter anderem kein Rezept gegen die drei schnellen Stürmer des Heimteams gefunden. Seine Entscheidungen während der 90 Minuten hätten überhaupt nichts gebracht, analysierte die Fachzeitung. Eine Karikatur in "Mundo Deportivo" zeigt den Deutschen mit einem dicken blauen Auge in der Form eines Balles.

Auch das zweite katalanische Fachblatt, "Sport", geht mit dem Deutschen hart ins Gericht. Der Platzverweis für Verteidiger Ronald Araújo nach einer Gelb-Roten Karte in der 44. Minute sei zwar ein harter Schlag für die Gäste gewesen. Aber in der Pause sei es Flick nicht gelungen, "die richtigen Entscheidungen zu treffen oder seine Spieler wachzurütteln". Er hätte in Unterzahl in der zweiten Hälfte zum Beispiel auf das hohe Pressing verzichten müssen.

Flick verspricht Besserung

In London endete eine bemerkenswerte Serie der Katalanen: In den vorangegangenen 53 Pflichtspielen hatte Barça immer mindestens einmal getroffen. Erstmals seit dem 0:1-Ligaspiel gegen CD Leganés am 15. Dezember 2024 blieb die Mannschaft nun ohne Torerfolg.

Nach der zweiten Niederlage in fünf Runden der Königsklasse liegt Barcelona weiterhin im Mittelfeld der Tabelle. Flick, der nach dem Spiel die ausgelassenen Chancen zu Beginn beklagte, räumte ein, es werde jetzt schwierig, einen der ersten acht Plätze zu erreichen, die zur direkten Qualifikation fürs Achtelfinale berechtigen. Zugleich versicherte er, man werde künftig ein verbessertes Barça sehen. (dpa)