Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Flick: ter Stegen soll bei Barça bleiben

Trainer Hansi Flick spricht über die Situation von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona.
Trainer Hansi Flick spricht über die Situation von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
Fällt länger aus: Torwart Marc-André ter Stegen.
Fällt länger aus: Torwart Marc-André ter Stegen. Bild: Federico Gambarini/dpa
Muss wohl zuschauen: Robert Lewandowski.
Muss wohl zuschauen: Robert Lewandowski. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
Trainer Hansi Flick spricht über die Situation von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona.
Trainer Hansi Flick spricht über die Situation von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
Fällt länger aus: Torwart Marc-André ter Stegen.
Fällt länger aus: Torwart Marc-André ter Stegen. Bild: Federico Gambarini/dpa
Muss wohl zuschauen: Robert Lewandowski.
Muss wohl zuschauen: Robert Lewandowski. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
Fußball
Flick: ter Stegen soll bei Barça bleiben
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Hickhack um Torhüter Marc-André ter Stegen hat Barça-Trainer Hansi Flick dem Kapitän den Rücken gestärkt. Zum Saisonauftakt gibt er sich zuversichtlich, ist aber nicht ganz glücklich.

Palma.

Trainer Hansi Flick hat sich für einen Verbleib des verletzten Torwarts und Mannschaftskapitäns Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona ausgesprochen. "Das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam darüber sprechen und er wieder auf seinem hohen Niveau spielen kann. Er muss sich erholen und zurückkommen, das ist das Wichtigste", sagte Flick bei der Pressekonferenz vor dem Liga-Start am Samstag bei RCD Mallorca. Es gehe darum, "dass er der Mannschaft helfen kann, wir stehen hinter ihm", bekräftigte Flick. 

Sommertheater um ter Stegen

Wiederholt hatte es Gerüchte gegeben, der Club wolle sich des mit einem hohen Gehalt ausgestatteten ter Stegen entledigen. Nach seiner Rücken-Operation hatte sich der 33-Jährige zunächst dagegen gewehrt, dass der Bericht zu seinem medizinischen Zustand an das medizinische Komitee der spanischen Fußball-Liga weitergeleitet wird. Der Club leitete ein Disziplinarverfahren ein und setzte ihn als Mannschaftskapitän ab. Später willigte ter Stegen doch ein und die Liga stufte seine Verletzung als Langzeitausfall ein. Das Disziplinarverfahren wurde eingestellt und ter Stegen wieder Kapitän.

Seine Einstufung als Langzeit-Verletzter ist für den Club aus finanziellen Gründen wichtig. In diesem Fall kann Barça gemäß der Statuten 80 Prozent des Gehalts eines ausfallenden Spielers nutzen, um einen neuen Spieler registrieren zu lassen. Damit war der Weg frei, Joan Garcia als Ersatz für ter Stegen registrieren zu lassen. 

Flick: "Nicht besonders glücklich"

Dass dies aber ebenso wie beim Stürmer Marcus Rashford auch einen Tag vor dem ersten Ligaspiel gegen Real Mallorca noch nicht geschehen war, bereitet Flick offenbar Sorgen. "Für mich ist das eine Situation, die mich nicht besonders glücklich macht. Ich vertraue dem Verein, wir müssen bis morgen warten. Letzte Saison war es schon so. Wir konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können", antwortete er auf eine entsprechende Frage eines Journalisten.

Bericht: Lewandowski laboriert noch an Muskelbeschwerden

Erschwerend kommt hinzu, dass Flick im ersten Ligaspiel offenbar auf Stürmerstar Robert Lewandowski (36) verzichten muss. Der polnische Fußball-Nationalspieler habe seine Muskelbeschwerden im linken Oberschenkel noch nicht überwunden, schrieb die Sportzeitung "Mundo Deportivo" aus Barcelona. Der spanische Meister startet am Samstagabend mit der Partie bei RCD Mallorca in die neue Saison. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
07.08.2025
4 min.
Nächste Eskalationsstufe: Ter Stegen nicht mehr Kapitän
Marc-André ter Stegen ist als Mannschaftskapitän beim FC Barcelona abgesetzt worden.
Erst das Disziplinarverfahren, nun die Absetzung als Mannschaftskapitän: Der Bruch zwischen Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona wird immer deutlicher.
Stefan Tabeling und Jan-Uwe Ronneburger, dpa
09.08.2025
3 min.
Entspannung im Streit mit Barça: Ter Stegen wieder Kapitän
Marc-André ter Stegen hat nach seiner Rückenoperation faktisch den Weg für den Einsatz seines Konkurrenten Joan García beim FC Barcelona freigemacht.
Erst meldet sich Marc-André ter Stegen im Streit mit dem FC Barcelona zu Wort. Kurz danach legen der 33-Jährige und Barça ihren Zoff bei. Damit könnte auch der Weg für einen Konkurrenten frei sein.
Mehr Artikel