Regionale Nachrichten und News
  • Flick und Barcelona ziehen an Derby-Verlierer Real vorbei

Yamal und Lewandowski feiern das zweite Tor. Bild: Joan Monfort/AP/dpa
Yamal und Lewandowski feiern das zweite Tor. Bild: Joan Monfort/AP/dpa
Fußball
Flick und Barcelona ziehen an Derby-Verlierer Real vorbei
Yamal legt auf, Lewandowski vollendet: Für den FC Barcelona endet der Spieltag ideal. Der große Rivale aus Madrid hatte bereits am Vortag eine schwere Schlappe hinnehmen müssen.

Barcelona.

Angeführt vom kongenialen Duo Lamine Yamal und Robert Lewandowski hat der FC Barcelona die Tabellenführung in der spanischen Liga erobert. Die Katalanen besiegten Real Sociedad aus San Sebastian am Abend mit 2:1 (1:1), weil Vorlagengeber Yamal (18 Jahre) und Torschütze Lewandowski (37) am entscheidenden Siegtor nach der Halbzeit beteiligt waren.

Vor dem 2:1-Treffer in der 59. Minute hatte Abwehrspieler Jules Koundé (43.) den Rückstand durch Alvaro Odriozola nach gut einer halben Stunde ausgeglichen. Yamals Assist-Werte für das Team von Hansi Flick sind überragend. Laut dem Datendienstleister Opta hat in den großen fünf Ligen Europas seit Beginn der vergangenen Saison nur Mohamed Salah vom FC Liverpool mehr Assists (26) gegeben als Yamal (24).

Real erstmals besiegt

Mit nun 19 Punkten überholte Flicks Mannschaft Real Madrid, das bei der 2:5-Schlappe im Stadt-Derby gegen Atlético Madrid am Vortag einen heftigen Rückschlag hinnehmen musste. Für Real und Cheftrainer Xabi Alonso war es nach zuvor sechs Liga-Siegen und einem Erfolg in der Königsklasse der erste Rückschlag.

Weltmeister Julian Alvarez sorgte nach der Pause für die Entscheidung.
Weltmeister Julian Alvarez sorgte nach der Pause für die Entscheidung. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Weltmeister Julian Alvarez sorgte nach der Pause für die Entscheidung.
Weltmeister Julian Alvarez sorgte nach der Pause für die Entscheidung. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa

(dpa)

