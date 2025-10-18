Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Flick verpasst Clásico - Barcelona siegt ganz spät

Barcelona mit Lamine Yamal (l) siegte gegen Girona mit dem früheren Dortmunder Axel Witsel.
Barcelona mit Lamine Yamal (l) siegte gegen Girona mit dem früheren Dortmunder Axel Witsel. Bild: Joan Monfort/AP/dpa
Fußball
Flick verpasst Clásico - Barcelona siegt ganz spät
Der glückliche Erfolg seiner Mannschaft gegen Girona dürfte Hansi Flick erfreuen, die Sperre im Spiel bei Real Madrid dagegen nicht. Nach der Partie bezieht der Ex-Bundestrainer Stellung.

Barcelona.

Der FC Barcelona hat den nächsten Rückschlag in der spanischen Fußball-Meisterschaft dank eines späten Treffers gerade noch vermieden. Die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Hansi Flick gewann 2:1 (1:1) gegen den FC Girona. Matchwinner war Ronald Araujo mit seinem Siegtor in der dritten Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatte der frühere Dortmunder Axel Witsel (20.) für Girona die Führung von Pedri (13.) ausgeglichen.

Flick wurde unmittelbar vor dem erlösenden Tor von Araujo wegen Reklamierens vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt und darf damit im Clásico am Sonntag kommender Woche bei Real Madrid nicht an der Seitenlinie stehen. Seine Gesten seien gegen niemanden gerichtet gewesen, sagte Flick nach dem Spiel - auch nicht gegen den Schiedsrichter. "Fußball ist Emotion", meinte der 60-Jährige. Er habe seine Mannschaft motivieren wollen.

Durch den Sieg übernahm der Titelverteidiger, dem unter anderen der verletzte Torjäger Robert Lewandowski fehlte, zumindest bis Sonntag wieder die Tabellenführung vor Real. Barcelona hatte vor der Länderspielpause gegen Paris Saint-Germain und den FC Sevilla zwei Pflichtspielniederlagen einstecken müssen. (dpa)

