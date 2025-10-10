Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Florian Wirtz bekommt Trophäe als Fußballer des Jahres

Florian Wirtz jubelt über sein Tor gegen Nordirland (Archivbild).
Florian Wirtz jubelt über sein Tor gegen Nordirland (Archivbild). Bild: Federico Gambarini/dpa
Florian Wirtz jubelt über sein Tor gegen Nordirland (Archivbild).
Florian Wirtz jubelt über sein Tor gegen Nordirland (Archivbild). Bild: Federico Gambarini/dpa
Fußball
Florian Wirtz bekommt Trophäe als Fußballer des Jahres
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für seine herausragenden Leistungen in Leverkusen wird der ehemalige Bayer-Profi Wirtz vor dem Länderspiel gegen Luxemburg ausgezeichnet. Die Trophäe kann Ansporn für die Zeit in Liverpool sein.

Sinsheim.

Florian Wirtz hat vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg die Auszeichnung als Fußballer des Jahres erhalten. Der 22-Jährige vom FC Liverpool hatte die Journalisten-Wahl im August noch für seine Leistungen in der Vorsaison als Spieler von Bayer Leverkusen erhalten. Er setzte sich in der Abstimmung des "Kicker" vor Michael Olise vom FC Bayern München und dem ehemaligen Stuttgarter Nick Woltemade durch. 

Wirtz wechselte im Sommer für ein Gesamtvolumen von rund 150 Millionen Euro als bislang teuerster deutscher Fußballer zum englischen Meister in die Premier League. An der Anfield Road hatte der Offensivspieler einen schweren Saisonstart. 

Fixgröße für Nagelsmann

In der Nationalmannschaft gehört Wirtz (34 Spiele/8 Tore) zu den Fix-Größen von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Weg zur WM 2026. Zuletzt hatte er beim 3:1 gegen Nordirland ein sehenswertes Freistoßtor geschossen. Ursprünglich hatte Wirtz die Trophäe als bester Fußballer Deutschlands schon bei diesem Spiel im September in Köln erhalten sollen, die Zeremonie wurde aber kurzfristig nach Sinsheim verlegt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
07.10.2025
2 min.
Schweinsteiger sorgt sich nicht um Wirtz: Wird "verzücken"
Bastian Schweinsteiger spricht über Florian Wirtz.
Für Florian Wirtz läuft es in Liverpool noch nicht wie gewünscht. Zwei deutsche Fußball-Ikonen sorgen sich aber nicht um den Ausnahmekönner.
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
11:02 Uhr
3 min.
Nagelsmann missfällt Kritik an Wirtz: "Total befreit"
Bundestrainer Nagelsmann (l.) bedankt sich bei Wirtz für seinen Einsatz.
Auch ohne Tor ist Florian Wirtz für den Bundestrainer kein Problemfall. Im Gegenteil. Julian Nagelsmann stützt den jungen Offensivmann und widerspricht den Kritikern mit seiner speziellen Sichtweise.
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
Mehr Artikel