  • Florida Panthers eröffnen NHL-Saison mit Heimsieg

Die Panthers holten zum Start einen Heimsieg. Bild: Matias J. Ocner/TNS via ZUMA Press Wire/dpa
Die Panthers holten zum Start einen Heimsieg. Bild: Matias J. Ocner/TNS via ZUMA Press Wire/dpa
Wintersport
Florida Panthers eröffnen NHL-Saison mit Heimsieg
Die NHL-Saison beginnt so, wie die vergangene aufgehört hat: mit einem Sieg der Florida Panthers. Der Titelverteidiger will zum dritten Mal in Serie den Stanley Cup gewinnen.

Sunrise.

Der NHL-Titelverteidiger hat die neue Saison mit einem Heimsieg eröffnet. Die Florida Panthers holten nach der Zeremonie für die gewonnene Meisterschaft in der vergangenen Saison ein 3:2 gegen die Chicago Blackhawks, bei denen der deutsche Nationalspieler Lukas Reichel nicht im Kader stand. Die Panthers drehten dabei einen Rückstand und kamen durch Jesper Boqvist im Schlussdrittel zum Siegtreffer. 

Das Team aus Florida hatte in den vergangenen beiden Spielzeiten den Stanley Cup jeweils durch Siege gegen die Edmonton Oilers von Leon Draisaitl geholt. Es will den Titel in dieser Saison zum dritten Mal in Serie gewinnen. 

Draisaitl und die Oilers beginnen die Saison mit einem Heimspiel gegen die Calgary Flames in der deutschen Nacht zu Donnerstag. Wenige Stunden zuvor hat Marco Sturm sein erstes Pflichtspiel als neuer Cheftrainer der Boston Bruins. Der ehemalige Bundestrainer ist der erste deutsche Chefcoach in der NHL. (dpa)

