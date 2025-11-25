Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Flug gestrichen: DFB-Torhüterin Berger reist verspätet an

Einen Tag später beim DFB als geplant: Torhüterin Ann-Katrin Berger. (Archivfoto)
Einen Tag später beim DFB als geplant: Torhüterin Ann-Katrin Berger. (Archivfoto) Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa
Einen Tag später beim DFB als geplant: Torhüterin Ann-Katrin Berger. (Archivfoto)
Einen Tag später beim DFB als geplant: Torhüterin Ann-Katrin Berger. (Archivfoto) Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa
Fußball
Flug gestrichen: DFB-Torhüterin Berger reist verspätet an
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die deutschen Fußballerinnen müssen etwas länger auf ihre Torfrau verzichten als geplant. Bei der Anreise gibt es ein entscheidendes Problem.

Frankfurt/Main.

Fußball-Bundestrainer Christian Wück muss einen Tag länger als geplant auf Ann-Katrin Berger verzichten. Die Nationaltorhüterin, die am Mittag in Frankfurt/Main hätte landen sollen, wird nun erst Mittwochfrüh am DFB-Campus erwartet, wie eine Verbandssprecherin mitteilte. Bergers Flug aus den USA sei gestrichen worden. Am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) empfängt das DFB-Team im Hinspiel des Nations-League-Finales Weltmeister Spanien in Kaiserslautern.

Während ihre Teamkolleginnen schon am Montag in Frankfurt eintrafen, hatte die 35 Jahre alte Torhüterin einen Tag länger Pause erhalten. Mit ihrem Club Gotham FC aus New Jersey war Berger am Samstagabend (Ortszeit) noch im Finale der amerikanischen National Women's Soccer League im Einsatz.

Gegen die Washington Spirit holte die gebürtige Schwäbin beim 1:0 ihre erste US-Meisterschaft. Neben Berger stehen für die Torhüterinnen-Position noch Wolfsburgs Stina Johannes und Ena Mahmutovic vom FC Bayern in dem 23-köpfigen DFB-Aufgebot.

Auftakttraining mit nur elf Spielerinnen

Für Wück begann die Woche ohnehin mit einem reduzierten Aufgebot auf dem Platz. Weil etliche Nationalspielerinnen mit ihren Vereinen am Wochenende im Einsatz waren, nahmen beim Auftakttraining am Montag neben den zwei Ersatztorhüterinnen lediglich neun Feldspielerinnen teil. Alle anderen trainierten individuell.

Gegen die Vize-Europameisterinnen aus Spanien geht es am Freitag und am darauffolgenden Dienstag (18.30 Uhr/ARD) im Madrider Estadio Metropolitano um den ersten Titel unter Wück. Der letzte große Triumph für das DFB-Team war der Olympiasieg 2016 unter Silvia Neid. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:53 Uhr
2 min.
Berlin benennt Platz nach Margot Friedländer
Margot Friedländer hatte am 7. Mai ihren letzten öffentlichen Auftritt in Berlin und starb am 9. Mai. (Archivbild)
Jahrzehntelang engagierte sich die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer für Aussöhnung. Nun erfährt die Berlinerin nach ihrem Tod eine besondere Ehrung.
14:46 Uhr
4 min.
Anyomis Aufstieg beim DFB: Wie Tiefschnee im Sommer
Präziser Abschluss mit der Innenseite: Nationalspielerin Nicole Anyomi beherrscht das Stürmerinnen-Abc.
Verletzungen und Ausfälle verändern die Stürmerinnen-Hierarchie bei den deutschen Fußballerinnen. Frankfurts Nicole Anyomi war schon abgeschrieben – jetzt ist sie Wücks Trumpf gegen Spanien.
David Joram, dpa
18.11.2025
3 min.
Berger kehrt in DFB-Kader für Spanien-Spiele zurück
Wie im EM-Halbfinale dürfte Ann-Katrin Berger wieder das deutsche Tor gegen Spanien hüten.
Die deutschen Fußballerinnen können in den Finalpartien der Nations League wieder auf Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger setzen. Eine EM-Entdeckung fällt aus.
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
16:55 Uhr
2 min.
Viele Patienten haben Probleme mit der elektronischen Patientenakte
Gefragt war: Haben Sie schon Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte (ePA) gemacht?
Eine Umfrage im Gesundheitsnewsletter „quicklebendig“ zeigt, dass die ePA noch kaum genutzt wird. Das hat vor allem eine Ursache.
Katrin Saft
Mehr Artikel