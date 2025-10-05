Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Flutlicht-Panne: Spiel-Abbruch in Frauen-Bundesliga

Beim Spiel zwischen Köln und Leverkusen in der Frauen-Bundesliga war das Flutlicht ausgefallen. (Archivbild)
Beim Spiel zwischen Köln und Leverkusen in der Frauen-Bundesliga war das Flutlicht ausgefallen. (Archivbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Fußball
Flutlicht-Panne: Spiel-Abbruch in Frauen-Bundesliga
Beim Derby zwischen Köln und Leverkusen fällt kurz vor der Pause das Flutlicht aus. Nach gut einer Stunde folgt schließlich der Spielabbruch.

Köln.

Wegen einer Flutlicht-Panne ist das Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen in der Frauen-Bundesliga abgebrochen worden. Beim Stand von 1:0 für die Kölnerinnen war die Partie kurz vor der Pause zunächst ausgesetzt worden, nachdem das Flutlicht ausgefallen war. Weil die Panne in gut einer Stunde nicht zufriedenstellend behoben werden konnte, wurde das Spiel schließlich von Schiedsrichterin Annika Kost abgebrochen. Sandra Jessen hatte die Gastgeberinnen in der ersten Minute in Führung gebracht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
