Flutlicht- und TV-Partien: CFC und FSV Zwickau veröffentlichen zeitgenaue Ansetzungen der Spieltage 4 bis 10

Die Fans der Fußball-Regionalligisten können sich die Spiele ihrer Teams im Kalender anstreichen. Hochkarätige Duelle sind einige dabei.

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat die termingenauen Ansetzungen für die Spieltage vier bis zehn in der Regionalligastaffel Nordost veröffentlicht. Sowohl für den Chemnitzer FC als auch den FSV Zwickau stehen in dieser Phase hochkarätige Duelle an. Die Partie beim SV Babelsberg am 13. September wird um 16 Uhr angepfiffen und live...