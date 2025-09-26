Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Football-Legende Manning: Kane könnte es in NFL schaffen

Bayern-Torjäger Harry Kane ist American-Football-Fan - Kickt er irgendwann sogar selbst den Ball in der NFL?
1. Bundesliga
Football-Legende Manning: Kane könnte es in NFL schaffen
Harry Kane schießt für den FC Bayern Tore wie am Fließband. Könnte es der Superstürmer aber auch als Kicker in der NFL schaffen? Eine Super-Bowl-Legende äußert sich nun dazu.

München.

Bayerns Stürmerstar Harry Kane ist großer Fan der NFL und liebäugelte bereits mit einer zweiten Karriere als Kicker im American Football. Quarterback-Legende Eli Manning traut dem Engländer schonmal eine Zukunft in diesem Sport zu. "Ich denke, Harry Kane könnte das schaffen", sagte der zweimalige Super-Bowl-Champion bei einem Medientermin in München, wie unter anderem die "Bild"-Zeitung und der Sender Sport1 berichteten.

"Er ist ein großartiger Spieler", ergänzte der frühere Star der New York Giants und lud den englischen Nationalspieler grinsend nach Übersee sein. "Wir würden Harry Kane willkommen heißen, er könnte unser Kicker sein."

Kane kokettiert mit zweiter Karriere als Football-Kicker

Der Bayern-Profi hatte im Frühjahr in einem Interview gesagt, dass er ein mögliches Engagement in der NFL im Hinterkopf habe - natürlich erst nach seiner aktiven Karriere als Fußballer. Denkbar wäre dabei die Position als Kicker, also derjenige, der den Ball für Field Goals oder Extrapunkte nach Touchdowns durch die Torstangen schießt. Einige NFL-Kicker haben ihre Sportkarriere als Fußballer begonnen - ein Star à la Harry Kane war bislang aber nicht dabei. (dpa)

