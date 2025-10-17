Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Forbes"-Liste: Ronaldo und Messi kassieren am meisten

Beim Gehalt weiter erstklassig: Cristiano Ronaldo.
Beim Gehalt weiter erstklassig: Cristiano Ronaldo. Bild: Armando Franca/AP/dpa
Beim Gehalt weiter erstklassig: Cristiano Ronaldo.
Beim Gehalt weiter erstklassig: Cristiano Ronaldo. Bild: Armando Franca/AP/dpa
Fußball
"Forbes"-Liste: Ronaldo und Messi kassieren am meisten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die zehn Topverdiener des Weltfußballs kommen zusammen auf Einnahmen von fast einer Milliarde Dollar. Ein Altstar liegt weiter vorn, ein anderer fällt tief.

Berlin.

Portugals Topstar Cristiano Ronaldo führt wie im Vorjahr die "Forbes"-Liste der weltweit am besten bezahlten Fußballer an. Demnach kommt der 40 Jahre alte Offensivspieler des saudischen Clubs Al-Nassr in dieser Saison auf Einnahmen von 280 Millionen US-Dollar (rund 240 Millionen Euro). Auf Platz zwei und drei folgen Argentiniens Weltmeister Lionel Messi (Inter Miami/130 Millionen US-Dollar) und der frühere französische Nationalspieler Karim Benzema (Al-Ittihad/104 Millionen US-Dollar).

Die "Forbes"-Ranglisten basieren auf Recherchen der Redakteure des Magazins und auf Schätzungen. Die Journalisten bedienen sich dabei zumeist öffentlich zugänglicher Informationen, die Angaben sind nicht unbedingt exakt. Neben den Club-Gehältern fließen auch Werbe- und sonstige Einnahmen in die Gesamt-Summe ein. So soll der 38-jährige Messi 70 der 130 Millionen Dollar mit Aktivitäten außerhalb des Platzes verdienen. Bei Ronaldo sind es 50 Millionen.

Verdient ebenfalls prächtig: Lionel Messi. (Archivfoto)
Verdient ebenfalls prächtig: Lionel Messi. (Archivfoto) Bild: Rebecca Blackwell/AP/dpa
Verdient ebenfalls prächtig: Lionel Messi. (Archivfoto)
Verdient ebenfalls prächtig: Lionel Messi. (Archivfoto) Bild: Rebecca Blackwell/AP/dpa

Bellingham und Yamal neu dabei - Neymar raus

Zusammen kommen die von "Forbes" aufgezählten zehn Spitzenverdiener des Weltfußballs auf Verdienste von 945 Millionen Dollar. Das sind 4 Prozent weniger als in der Vorsaison, als Brasiliens Neymar mit Einnahmen von 110 Millionen noch auf Rang drei der Liste stand. Nach seiner Rückkehr zum FC Santos soll der 33 Jahre alte Offensivspieler noch 38 Millionen einstreichen.

Jüngster der Topverdiener ist Lamine Yamal vom FC Barcelona. Der 18-Jährige landet mit 43 Millionen auf Platz zehn. Wie Yamal ist auch der Ex-Dortmunder Jude Bellingham neu in der Liste. Real Madrids Antreiber verdient als Neunter 44 Millionen.

Unter den Top Ten ist kein deutscher Profi. Das Ranking dominieren vor allem weitere Stürmerstars wie Kylian Mbappé (4./95 Millionen), Erling Haaland (5./80), Vinicius Junior (6./60) und Mohamed Salah (7./55). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
3 min.
Musks geschätztes Vermögen bei 500 Milliarden Dollar
Noch nie zuvor hatte ein Mensch ein geschätztes Vermögen von mehr als 500 Milliarden Dollar. (Archivbild)
Elon Musk hat sich mit Präsident Donald Trump zerstritten. Und der von ihm geführte Autobauer Tesla schwächelte über Monate. Doch Musks geschätztes Vermögen hat einen Rekordwert geknackt.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
11.10.2025
3 min.
Spanien bleibt souverän auf WM-Kurs - Portugal siegt spät
Cristiano Ronaldo scheiterte vom Elfmeterpunkt.
Europameister Spanien bleibt in der WM-Qualifikation ohne Punktverlust. Portugal gewinnt in der Nachspielzeit, obwohl dem Superstar ein für ihn seltenes Missgeschick passiert.
16:37 Uhr
2 min.
Klingenthal: Einschränkungen an der Schanze
Der Anlaufturm der Großschanze in Klingenthal.
Erst der Continental-Cup im Skispringen, dann das Finale des Sommer-Grand-Prix: Das hat ab dem 18. Oktober Auswirkungen auf den Besucherverkehr in der Vogtland-Arena.
Ronny Hager
16:40 Uhr
1 min.
Nagel: Kein Handlungsbedarf beim Leitzins
Bundesbankchef Joachim Nagel in Washington.
Die Inflation hat sich erholt, das nimmt Druck von der EZB. Doch der Bundesbankchef blickt genau auf die Preise im Supermarkt.
Mehr Artikel