Formel 1: Adrian Newey neuer Teamchef bei Aston Martin

Dass sich bei Aston Martin etwas tun würde, war seit längerem abzusehen. Nun ist klar, wer der neue starke Mann beim Formel-1-Rennstall wird.

Losail. Adrian Newey wird neuer Teamchef beim Formel-1-Rennstall Aston Martin. Der 66 Jahre alte Brite löst Andy Cowell ab, der eine Rolle als Chefstratege übernehmen soll. Stardesigner Newey ist erst seit der laufenden Saison beim britischen Rennstall tätig und war bislang für die Konstruktion des neuen Formel-1-Boliden verantwortlich. Nun wird er der neue starke Mann im sportlichen Bereich.

Damit haben sich Gerüchte um ein mögliches Engagement von Christian Horner bei Aston Martin zerschlagen. Horner war nach seinem Abgang bei Red Bull im Sommer 2025 zuletzt mit Aston Martin in Verbindung gebracht worden. Das Team hinkt mit Fernando Alonso in der laufenden Saison den Erwartungen hinterher. (dpa)