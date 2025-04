Formel 1 fährt bis 2028 weiter in Mexiko

Die Formel 1 gastiert schon seit vielen Jahren in Mexiko. Nun ist der Vertrag verlängert worden.

Mexiko-Stadt.

Die Formel 1 bleibt bis mindestens 2028 in Mexiko zu Gast. Wie die Rennserie mitteilte, wurde der Vertrag für drei weitere Jahre verlängert. "Das trägt nicht nur zur wirtschaftlichen Entwicklung von Mexiko-Stadt bei, sondern ist auch eine bedeutende weltweite Werbung für unsere Stadt und unser Land", sagte der örtliche Veranstaltungschef Alejandro Soberón Kuri. In diesem Jahr wird der Große Preis am 26. Oktober ausgetragen.