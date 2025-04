Formel 1: General Motors als Motorenlieferant zugelassen

Das neue Formel-1-Team Cadillac darf vom Mutterkonzern General Motors Motoren erhalten. Aber erst ab 2029.

Paris. Der US-amerikanische Automobilkonzern General Motors ist vom Weltverband Fia als Motorenhersteller für die Formel 1 zugelassen worden. Von der Saison 2029 an darf der Konzern das bereits ab 2026 in der Königsklasse fahrende Team Cadillac mit Motoren beliefern, teilte die Fia mit. Bis dahin wird der neue Rennstall auf Motoren von Ferrari zurückgreifen.

Cadillac, das zu General Motors gehört, wird das elfte Team der Formel 1 sein. Zuletzt waren so viele 2014 dabei. Dass es im kommenden Jahr wieder so sein wird, liegt an der Regelreform, insbesondere im Motorenbereich hin zu einer noch mal deutlich grüneren Formel 1 mit einer deutlichen Leistungssteigerung der Elektromotoren und die Verwendung von zu hundertprozentig nachhaltigen Kraftstoffen.

Mit Audi, das den Sauber-Rennstall übernommen hat, wird dann auch offiziell ein zweites deutsches Werksteam neben Mercedes dabei sein. (dpa)