Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Formel 1 in den USA: Zwischen Riesenwachstum und Winzigkeit

Die Formel 1 in den USA hat sich rasend schnell entwickelt.
Die Formel 1 in den USA hat sich rasend schnell entwickelt. Bild: John Locher/AP/dpa
Toto Wolff hat durch den Verkauf einiger Anteile viel Geld verdient. (Archivbild)
Toto Wolff hat durch den Verkauf einiger Anteile viel Geld verdient. (Archivbild) Bild: Ettore Chiereguini/AP/dpa
Der Formel-1-Film von Brad Pitt wurde zu einem großen finanziellen Erfolg. (Archivbild)
Der Formel-1-Film von Brad Pitt wurde zu einem großen finanziellen Erfolg. (Archivbild) Bild: Tim Goode/Press Association/dpa
Die Formel 1 in den USA hat sich rasend schnell entwickelt.
Die Formel 1 in den USA hat sich rasend schnell entwickelt. Bild: John Locher/AP/dpa
Toto Wolff hat durch den Verkauf einiger Anteile viel Geld verdient. (Archivbild)
Toto Wolff hat durch den Verkauf einiger Anteile viel Geld verdient. (Archivbild) Bild: Ettore Chiereguini/AP/dpa
Der Formel-1-Film von Brad Pitt wurde zu einem großen finanziellen Erfolg. (Archivbild)
Der Formel-1-Film von Brad Pitt wurde zu einem großen finanziellen Erfolg. (Archivbild) Bild: Tim Goode/Press Association/dpa
Formel 1
Formel 1 in den USA: Zwischen Riesenwachstum und Winzigkeit
Von Maximilian Haupt, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit dem Start einer Netflix-Doku ist die Formel 1 in den USA Gesprächsthema. Investitionen kommen aus vielen Ecken - im Vergleich zu anderen Sportarten ist die Serie aber noch ein kleines Licht.

Las Vegas.

Den jüngsten Beweis für den massiven Wertzuwachs rund um die Formel 1 lieferte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff höchstpersönlich. Für Berichten zufolge 300 Millionen US-Dollar (rund 260 Millionen Euro) verkaufte der Österreicher fünf Prozent seiner Anteile am Formel-1-Rennstall des schwäbischen Autobauers - und machte die Gesamtbewertung des Mercedes-Werksteams von sechs Milliarden US-Dollar damit offiziell. Noch vor fünf Jahren zahlte Ineos beim Einstieg für ein Drittel am Rennstall lediglich rund 273 Millionen US-Dollar. 

"Wenn du so eine Investition tätigst, glaubst du daran, dass der Sport wächst, die Formel 1 wachsen wird und der Wert von Rennställen zunehmen wird, und dass du zu diesem Wachstum beitragen kannst", zitierte die BBC den Unternehmer George Kurtz, der selbst als Langstreckenfahrer aktiv ist und die Anteile an Wolffs Investitionsfirma - und damit mittelbar die am Rennstall - kaufte. "Die Formel 1 ist wirklich an der Abzweigung ein blühendes Geschäft zu sein." Als Gründer und Geschäftsführer von CrowdStrike war Kurtz als Sponsor bereits engagiert.

Toto Wolff hat durch den Verkauf einiger Anteile viel Geld verdient. (Archivbild)
Toto Wolff hat durch den Verkauf einiger Anteile viel Geld verdient. (Archivbild) Bild: Ettore Chiereguini/AP/dpa
Toto Wolff hat durch den Verkauf einiger Anteile viel Geld verdient. (Archivbild)
Toto Wolff hat durch den Verkauf einiger Anteile viel Geld verdient. (Archivbild) Bild: Ettore Chiereguini/AP/dpa

Die Formel 1 ist in den USA trotz des Wachstums ein kleines Licht

Die Investition des 55-jährigen Kurtz belegt die großen Erwartungen, die der Königsklasse des Motorsports vor allem in den USA entgegengebracht werden. Denn auch wenn das Interesse im Land von Nascar und IndyCar seit einigen Jahren und insbesondere durch den großen Erfolg der Netflix-Reihe "Drive to survive" massiv gestiegen ist, es mit Las Vegas, Austin und Miami sogar drei Rennen gibt und von der kommenden Saison an in Cadillac ein zweites US-Team neben Haas, sehen Experten noch enormes Potenzial. 

"In den USA spricht jetzt jeder darüber, wie groß die Formel 1 ist. Wahr ist: Die Formel 1 war hier im Nirgendwo und verglichen damit ist es jetzt riesig. Aber ehrlich gesagt: Es ist noch nicht riesig", sagte Apple-Manager Eddy Cue vor Kurzem bei einer Veranstaltung unter Verweis auf die gerade Mal etwa eine Million Menschen, die die Rennen in den USA live im Fernsehen verfolgen. NFL-Spiele der laufenden Saison verfolgten im Schnitt 18,5 Millionen Menschen. "Im Vergleich mit anderen Sportarten ist es winzig", sagte Cue deswegen. "Also gibt es ein riesiges Potenzial."

Preise für TV-Rechte sind explodiert 

Apple war deswegen bereit, selbst groß zu investieren. Von der kommenden Saison an zahlt das kalifornische Unternehmen Berichten zufolge bis zu 150 Millionen US-Dollar pro Saison für die Übertragungsrechte in den USA - ein großer Sprung von den 90 Millionen US-Dollar, die ESPN in den vergangenen drei Jahren auf den Tisch gelegt hat und ein gigantischer im Vergleich zu den den nur etwa fünf Millionen US-Dollar, die der US-Sender in den Jahren zuvor überweisen musste, als das Interesse an der Rennserie in den USA noch minimal klein war. 

Wie viel Geld inzwischen mit Formel-1-Themen in den USA verdient werden kann, unterstrich der jüngste Erfolg des Kino-Hits "F1 - Der Film" mit Hollywood-Star Brad Pitt. Die Apple-Produktion wurde binnen kürzester Zeit zum Blockbuster und spielte seit der Premiere im Juni bereits mehr als 600 Millionen US-Dollar ein. "Es ist der größte Sportfilm aller Zeiten, es ist Brad Pitts größter Film aller Zeiten", sagte Apple-Manager Cue.

Der Formel-1-Film von Brad Pitt wurde zu einem großen finanziellen Erfolg. (Archivbild)
Der Formel-1-Film von Brad Pitt wurde zu einem großen finanziellen Erfolg. (Archivbild) Bild: Tim Goode/Press Association/dpa
Der Formel-1-Film von Brad Pitt wurde zu einem großen finanziellen Erfolg. (Archivbild)
Der Formel-1-Film von Brad Pitt wurde zu einem großen finanziellen Erfolg. (Archivbild) Bild: Tim Goode/Press Association/dpa

Gedreht wurde der Streifen auch in Las Vegas, wo die Formel 1 am Samstag (Ortszeit) das dritte Rennen seit dem Comeback 2023 austrägt und zu einem riesigen Wirtschaftsfaktor für die Stadt in Nevada geworden ist. Laut einer Studie hat das Rennen der Metropole im vergangenen Jahr einen Umsatz von 934 Millionen US-Dollar beschert - mehr als jedes andere jährliche Event. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
10:00 Uhr
5 min.
Der nette Lando Norris: Weltmeister "ohne Killer-Instinkt"?
Freundlich, offen und ohne die Gnadenlosigkeit vieler Konkurrenten: Norris (Mitte) ist anders als viele Formel-1-Piloten.
Er muss nicht mal mehr ein Rennen gewinnen, um am Ende zu triumphieren. Lando Norris ist auf dem Weg zu seinem ersten WM-Titel. Aber wie tickt der Brite? Anders als der Titelverteidiger.
Jens Marx und Maximilian Haupt, dpa
09:45 Uhr
2 min.
Mick Schumacher verkündet Abschied von bisherigem Rennstall
Mick Schumacher absolvierte erste Testrunden in Indianapolis. (Archivbild)
Der 26-Jährige könnte bald nur noch in den USA Rennen fahren. Die Chancen auf sein Comeback in der Formel 1 sind mittlerweile verschwindend gering.
Mehr Artikel