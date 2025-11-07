Formel-1-Team Alpine setzt weiter auf punktlosen Colapinto

Franco Colapinto fährt auch ohne WM-Zähler weiter für Alpine in der Motorsport-Königsklasse. Mick Schumacher fährt in einer anderen Serie für den Hersteller. Chancen auf das Cockpit hatte er nicht.

São Paulo. Das französische Formel-1-Team Alpine setzt weiterhin auf den punktlosen Argentinier Franco Colapinto. Wie der Nachfolgerennstall von Renault am Rande des Großen Preises von Brasilien verkündete, wird der 22 Jahre alte Argentinier auch 2026 das Auto des kriselnden Teams steuern.

Colapinto konnte als einziger der aktuellen Fahrer der Motorsport-Königsklasse in diesem Jahr noch keinen Zähler für die Gesamtwertung sammeln. Er und der Franzose Pierre Gasly bleiben trotzdem die Alpine-Piloten für die Zukunft.

In der Langstrecken-Weltmeisterschaft fährt Mick Schumacher für Alpine. Der 26 Jahre alte Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher hatte jedoch keine eine echte Chance auf die Rückkehr in die Formel 1. Schumacher überlegt derzeit, wo er seine Motorsport-Karriere fortsetzt. Zuletzt hatte in den USA in der IndyCar-Serie einen Test absolviert.

Colapinto war zunächst Reservepilot bei Alpine, ersetzte jedoch im Mai dieses Jahres in Imola den ebenfalls punktlosen Australier Jack Doohan. Der Sohn der australischen Motorradlegende Mick Doohan wurde wiederum zum Ersatzfahrer degradiert. (dpa)