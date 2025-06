Formel-1-Werbebrücke kracht in Spielberg auf Strecke

Wenige Stunden vor dem Grand Prix von Österreich sind Einsatzkräfte auf dem Red-Bull-Ring. Der Grund: Eine Metallkonstruktion stürzt auf den Asphalt.

Spielberg.

Ein Abschlepp-Lastwagen hat vor dem Formel-1-Rennen in Österreich eine Werbebrücke aus Metall auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg erfasst. Die Konstruktion krachte anschließend auf den Boden. Der Unfall passierte nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA nach dem Formel-2-Rennen am Sonntagvormittag nach der ersten Kurve.