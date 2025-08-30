Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fortuna holt Siebert-Ersatz aus Wales

Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs verpflichtete noch einen Abwehrspieler.
Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs verpflichtete noch einen Abwehrspieler.
2. Bundesliga
Fortuna holt Siebert-Ersatz aus Wales
Nach dem Abgang von Eigengewächs Jamil Siebert muss Fortuna Düsseldorf noch einen Abwehrspieler holen. Den findet der Zweitligist in der dritten englischen Liga.

Düsseldorf.

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat kurz vor dem Ende der Transferfrist noch einen Abwehrspieler ausgeliehen. Vom walisischen Club Cardiff City, der in der dritten englischen Liga spielt, kommt der 25 Jahre alte Norweger Jespeer Daland. Die Fortuna sicherte sich nach eigener Aussage vom Samstag eine Kaufoption. Mit Cardiff war Daland im Sommer abgestiegen. 

Die Verpflichtung für die Abwehr war aufgrund des Abgangs von Jamil Siebert noch notwendig geworden. Das 23 Jahre alte Düsseldorfer Eigengewächs war für 5,5 Millionen Euro zu US Lecce in die italienische Serie A gewechselt.

"Nach dem Abgang von Jamil haben wir ein klares Profil erstellt, was sein Nachfolger mitbringen soll. Dabei war uns wichtig, einen gestandenen Spieler zu verpflichten", sagte Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
