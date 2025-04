Fortuna punktet trotz Mini-Bank gegen Paderborn

Im Duell um den Aufstieg sammelt Fortuna Düsseldorf beim SC Paderborn wichtige Punkte. Trotz zahlreicher Chancen bleiben die Gastgeber nach einem Elfmeter und später in Unterzahl ohne Erfolg.

Paderborn.

Fortuna Düsseldorf hat seine Ambitionen auf einen Aufstieg in die Bundesliga bekräftigt. Beim SC Paderborn gewann die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune eine bis zuletzt umkämpfte Partie mit 2:1 (1:0). Vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion in Paderborn trafen Danny Schmidt (40. Minute) und Dawid Kownacki per Foulelfmeter (52.) für die Gäste, ehe Joker Ilyas Ansah (78.) für Paderborn noch verkürzte.