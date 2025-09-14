Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fortuna siegt nach Rückstand in Münster

Sieg nach Rückstand: Die Fortuna jubelte am Sonntag in Münster.
Sieg nach Rückstand: Die Fortuna jubelte am Sonntag in Münster. Bild: Bernd Thissen/dpa
2. Bundesliga
Fortuna siegt nach Rückstand in Münster
Die Düsseldorfer zeigen beim SC Preußen eine enttäuschende erste Halbzeit. Nach der Pause steigern sie sich aber. Ein Schweizer Neuzugang leitet die Wende ein, der Keeper hält den Sieg letztlich fest.

Münster.

Fortuna Düsseldorf kommt in der 2. Fußball-Bundesliga allmählich in Fahrt. Das mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartete Team von Trainer Daniel Thioune gewann beim SC Preußen Münster nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 2:1 (0:1). Nach zwei Niederlagen zum Auftakt blieb die Fortuna damit im dritten Liga-Spiel in Serie ungeschlagen. Münster kassierte nach zwei Siegen wieder einen Rückschlag.

Simon Scherder brachte die Gastgeber in der 19. Minute verdient in Führung. Der Verteidiger nutzte eine etwas krumme Vorlage von Luca Bolay aus kurzer Distanz zum 1:0. Nachdem sie in der ersten Halbzeit enttäuscht hatte, kam die Fortuna im zweiten Durchgang dann besser in die Partie.

Treffsicherer Neuzugang

Cedric Itten sorgte in der 64. Minute per Kopf für den Ausgleich. Für den Schweizer Neuzugang war es bereits das vierte Pflichtspieltor in der noch jungen Saison. Kurze Zeit später verwandelte Florent Muslija einen Elfmeter mit viel Wucht zum 1:2 (72.). Münsters Jorrit Hendrix war der Ball an den Arm geflogen.

Ein weiteres Düsseldorfer Tor durch Zan Celar (78.) wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. In der Schlussphase sicherte Keeper Florian Kastenmeier der Fortuna mit seinen Paraden den Sieg. (dpa)

