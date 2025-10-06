Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Fortuna trennt sich von Thioune - Anfang übernimmt

Markus Anfang leitete schon am Montag erstmals das Training in Düsseldorf.
Markus Anfang leitete schon am Montag erstmals das Training in Düsseldorf. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Fortuna-Sportvorstand Klaus Allofs und der neue Trainer Markus Anfang bei seiner Vorstellung.
Fortuna-Sportvorstand Klaus Allofs und der neue Trainer Markus Anfang bei seiner Vorstellung. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Markus Anfang (r) wird bei Fortuna Düsseldorf Nachfolger von Daniel Thioune. (Archivbild)
Markus Anfang (r) wird bei Fortuna Düsseldorf Nachfolger von Daniel Thioune. (Archivbild) Bild: Roland Weihrauch/dpa
Aus nach drei Jahren und acht Monaten als Fortuna-Trainer: Daniel Thioune. (Archivbild)
Aus nach drei Jahren und acht Monaten als Fortuna-Trainer: Daniel Thioune. (Archivbild) Bild: Christoph Reichwein/dpa
Markus Anfang leitete schon am Montag erstmals das Training in Düsseldorf.
Markus Anfang leitete schon am Montag erstmals das Training in Düsseldorf. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Fortuna-Sportvorstand Klaus Allofs und der neue Trainer Markus Anfang bei seiner Vorstellung.
Fortuna-Sportvorstand Klaus Allofs und der neue Trainer Markus Anfang bei seiner Vorstellung. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Markus Anfang (r) wird bei Fortuna Düsseldorf Nachfolger von Daniel Thioune. (Archivbild)
Markus Anfang (r) wird bei Fortuna Düsseldorf Nachfolger von Daniel Thioune. (Archivbild) Bild: Roland Weihrauch/dpa
Aus nach drei Jahren und acht Monaten als Fortuna-Trainer: Daniel Thioune. (Archivbild)
Aus nach drei Jahren und acht Monaten als Fortuna-Trainer: Daniel Thioune. (Archivbild) Bild: Christoph Reichwein/dpa
2. Bundesliga
Fortuna trennt sich von Thioune - Anfang übernimmt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 2:3 gegen Nürnberg ist eine Niederlage zu viel. Nach vier Heimspielen mit nur einem Punkt trennt sich Fortuna Düsseldorf von Trainer Daniel Thioune. Es gibt schon einen Nachfolger.

Düsseldorf.

Fortuna Düsseldorf hat Markus Anfang als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 51-Jährige tritt die Nachfolge von Daniel Thioune an, den der Fußball-Zweitligist aufgrund zuletzt enttäuschender Ergebnisse freistellte. Anfang wird bereits heute erstmals das Training leiten und bringt seinen Co-Trainer Florian Junge mit. Thioune war seit Februar 2022 Chefcoach in Düsseldorf und verpasste 2024 in der Relegation gegen den VfL Bochum knapp und unglücklich den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga.

Anfang trainierte zuletzt den 1. FC Kaiserslautern und wurde dort zwei Spieltage vor Ende der zurückliegenden Saison mitten im Aufstiegskampf nach drei Niederlagen in Serie freigestellt.

"Mit Markus Anfang haben wir uns für einen exzellenten Kenner der 2. Bundesliga entschieden, der bereits gezeigt hat, dass er Mannschaften erfolgreich führen kann", sagte Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs. Der Vertrag des Thioune-Nachfolgers läuft bis zum 30. Juni 2027. "Ich habe bei der Anfrage gedacht, das ist genau das Richtige", sagte der neue Fortuna-Coach.

Thioune bei der Fortuna weiterhin jederzeit willkommen

Seinen größten Erfolg als Trainer feierte Anfang vor acht Jahren, als er mit Holstein Kiel in die 2. Liga aufstieg. Anschließend trainierte er unter anderem noch den 1. FC Köln, Werder Bremen und Dynamo Dresden. Zu seiner aktiven Zeit stand Anfang schon zweimal bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag: einmal zu Bundesliga- und einmal zu Regionalliga-Zeiten.

"Das ist schon besonders für mich, wenn man hier die ersten Schritte als Spieler gemacht hat", sagte Anfang, der bis zu seiner Vorstellung noch keinen Kontakt zur Mannschaft hatte.

Allofs dankte trotz der Trennung auch Thioune ausdrücklich: "Er hat den Verein im Februar 2022 in einer schwierigen Situation übernommen und 2024 an die Schwelle zur Bundesliga sowie in das Halbfinale des DFB-Pokals geführt. Zudem zeigte er sich als ein hervorragender Botschafter des Vereins. Er ist bei der Fortuna jederzeit willkommen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:19 Uhr
2 min.
Polizei geht bei Bürgermeisterin weiter von Lebensgefahr aus
Auch am Morgen nach der Tat standen Polizeiautos vor dem Haus der Bürgermeisterin.
Bei einem Angriff in ihrem Haus wurde die Bürgermeisterin von Herdecke mit mehreren Messerstichen lebensbedrohlich verletzt. Auch am Morgen danach sprechen die Ermittler weiter von Lebensgefahr.
28.09.2025
4 min.
Fortuna-Coach Thioune atmet auf – Bochum weiter in der Krise
Fortuna-Trainer Daniel Thioune feierte das Ende einer "brutalen Woche".
Düsseldorf feiert einen emotionalen Sieg in Bochum. Für Trainer Thioune das Ende einer "brutalen Woche". Bochum taumelt nach der nächsten Niederlage weiter im Tabellenkeller.
Kaspar Kamp, dpa
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
27.09.2025
3 min.
Fortuna feiert Revanche – Bochums Krise spitzt sich zu
Fortuna-Cheftrainer Daniel Thioune.
Vor 16 Monaten verpasste Düsseldorf in einer dramatischen Relegation gegen Bochum den Bundesliga-Aufstieg. In der 2. Liga nimmt die Fortuna nun Revanche. Und sichert damit ihrem Trainer den Job.
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
Mehr Artikel