Fortunas Matchwinner Tzolis: Erst Panenka, dann Sirtaki

Nach seinem auf Panenka-Art verwandelten Elfmeter wurde Christos Tzolis kritisiert, in der Kabine feierte der Matchwinner Siegtreffer und Geburtstag mit einem Sirtaki.

Hamburg.

Sein Jubel nach dem lässig ausgeführten Sieg-Elfmeter beim Pokal-Krimi am Millerntor kam nicht bei allen gut an. Doch in der Kabine ließ Geburtstagskind Christos Tzolis vom Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorfer seiner Freude mit den Mannschaftskameraden freien Lauf und stimmte einen Sirtaki-Tanz an.