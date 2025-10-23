Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Frankfurt-Profi bangt um seine Katze - Aufruf zur Blutspende

Bangt um seine Katze: Michy Batshuayi (Archivbild).
Bangt um seine Katze: Michy Batshuayi (Archivbild). Bild: Arne Dedert/dpa
Bangt um seine Katze: Michy Batshuayi (Archivbild).
Bangt um seine Katze: Michy Batshuayi (Archivbild). Bild: Arne Dedert/dpa
1. Bundesliga
Frankfurt-Profi bangt um seine Katze - Aufruf zur Blutspende
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sorge ist groß beim Eintracht-Spieler. Seine Katze wurde offenbar von einem Auto erfasst.

Frankfurt/Main.

Der Frankfurter Fußballprofi Michy Batshuayi kämpft um das Leben seiner Katze. Demnach ist sein Haustier von einem Auto angefahren worden und benötigt offenbar dringend eine Bluttransfusion von einer anderen Katze. "Ich bitte euch heute von Herzen um Hilfe. Ich lebe in Frankfurt, und meine Katze wurde von einem Auto angefahren. Sie ist in kritischem Zustand und muss dringend operiert werden", startete der Bundesliga-Stürmer einen Aufruf zur Blutspende auf Instagram.

Weiter schrieb der 32 Jahre alte Batshuayi: "Ich weiß, das ist keine gewöhnliche Bitte, aber es ist ihre einzige Überlebenschance." Die Operation stehe bald an, "jede Minute zählt". Auf Instagram folgen dem Eintracht-Profi, der einst auch für Borussia Dortmund spielte, über 2,8 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
1 min.
A 72 bei Zwickau zwei Stunden voll gesperrt: Warum ganz schnell ein Bautrupp anrücken musste
Auf der A 72 bei Zwickau gab es am Donnerstag eine Vollsperrung.
Der Verkehr wurde am Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr abgeleitet - ohne Ankündigung im Vorfeld. Für die Vorbereitung der Baumaßnahme gab es nicht viel Zeit.
Holger Frenzel
11:30 Uhr
1 min.
Brand in Plauener Pflegeheim: Bewohner im Krankenhaus verstorben
Ein Mann erlitt schwerste Brandverletzungen im Pflegeheim am Kastanienweg.
Am Freitag hat ein plötzlicher Brand Bewohner und Mitarbeitende eines Pflegeheims in Plauen erschüttert. Die Ursache steht nach wie vor nicht fest.
Jonas Patzwaldt und Gunter Niehus
11:32 Uhr
4 min.
Tour-Finale von Power Plush im „Atomino“: Herzen an die Macht!
Power Plush im Atomino.
Die Chemnitzer Band Power Plush hat am Freitagabend im Atomino ihre Deutschland-Tour zum aktuellen Album „Love Language“ beendet. Wächst in der Stadt hier eine dritte Indie-Macht heran?
Tim Hofmann
11:20 Uhr
4 min.
Liverpool-Lektion mit Wirtz: "Nummer zu groß" für Frankfurt
Spielte sich selbst aus und Eintracht Frankfurt um Nathaniel Brown (r) noch tiefer in die Krise: Liverpools Florian Wirtz (l).
Der FC Liverpool sorgt gegen Frankfurt für das nächste Debakel eines Bundesligisten in der Champions League. Der Eintracht-Sportvorstand wirkt angefressen. Florian Wirtz hingegen beendet seine Flaute.
Christian Johner und Patrick Reichardt, dpa
15:12 Uhr
2 min.
Nach Patzern: Zetterer statt Kauã Santos im Eintracht-Tor
Kauã Santos muss sich vorerst mit der Rolle als Nummer zwei zufriedengeben.
Eintracht Frankfurt reagiert auf die Torwart-Patzer von Kauã Santos und die vielen Gegentore in den letzten Spielen. Gegen Liverpool wird nicht der Brasilianer, sondern Michael Zetterer im Tor stehen.
23.10.2025
3 min.
Nach Abriss eines Schandflecks im Erzgebirge: Was aus dem Grundstück wird
Das Grundstück vor der Kirche ist nicht groß, aufgrund seiner Lage aber stadtbildprägend.
Direkt neben der Kirche ist im Zentrum von Thum eine freie Fläche entstanden. Die soll zu einem kleinen Schmuckstück werden und dabei auch noch dem Klimawandel Rechnung tragen. Nun wurden drei Varianten vorgestellt.
Kjell Riedel
Mehr Artikel