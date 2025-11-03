Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Frankfurts Co-Trainer: Fans unterstützen uns im Geiste

Für die Eintracht geht es am Dienstag im Stadio Diego Armando Maradona um wichtige Punkte in der Champions League.
Für die Eintracht geht es am Dienstag im Stadio Diego Armando Maradona um wichtige Punkte in der Champions League. Bild: Arne Dedert/dpa
Fußball
Frankfurts Co-Trainer: Fans unterstützen uns im Geiste
Ohne Fans und ohne Jungstar Can Uzun tritt Eintracht Frankfurt in der Champions League bei der SSC Neapel an. Und auch Coach Dino Toppmöller droht auszufallen.

Neapel.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bedauert den Ausschluss der eigenen Fans für das Champions-League-Duell beim italienischen Meister SSC Neapel. "Es ist schade, dass die Fans nicht dabei sein dürfen. Aber wir wissen, dass sie uns im Geiste unterstützen werden", sagte Co-Trainer Jan Fießer vor dem vierten Spieltag in der Ligaphase der Königsklasse am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN).

Fießer vertrat bei der Pressekonferenz Chefcoach Dino Toppmöller, der wegen einer Erkältung das Bett im Hotel hütete. Zuvor trug er auf dem Flug nach Süditalien eine Maske, um niemanden anzustecken, wie die Eintracht mitteilte. "Bei Dino bin ich mir sicher, dass er morgen wieder topfit und mit voller Energie an der Linie stehen wird", sagte Fießer.

Eintracht dementiert Gerüchte

Abseits des Platzes könnte in der Stadt am Vesuv eine Eskalation drohen. 800 Sicherheitskräfte sind im Einsatz, obwohl der Verkauf von Eintrittskarten an in Frankfurt wohnhafte Fans von der zuständigen Präfektur vor einigen Wochen untersagt worden war.

Auch beim bislang letzten Aufeinandertreffen beider Fußball-Clubs in Neapel vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren waren Gäste-Fans nicht zugelassen gewesen. Dennoch hatten sich Randalierer wilde Straßenschlachten geliefert, Autos in Brand gesetzt und waren auf die Polizei losgegangen.

Die Eintracht dementierte Informationen der "Bild"-Zeitung, nach denen sich rund 500 Frankfurter Anhänger trotz des erneuten Ausschlusses auf den Weg nach Neapel machen wollen. Eine derartige Anzahl an Menschen aus Frankfurt sei mitnichten zu erwarten, hieß es.

Bei Eintracht fehlt Uzun, Neapel ohne De Bruyne und Lukaku

Sportlich könnte die Partie richtungsweisend für die Eintracht sein. Die Frankfurter haben wie auch Neapel nach drei Partien drei Punkte auf dem Konto. Bei einer Niederlage droht ein frühes Ausscheiden aus dem Europapokal.

Verzichten müssen die Hessen in Neapel auf Jungstar Can Uzun, der wegen einer Muskelverletzung bis auf weiteres ausfällt. Aber auch Neapel fehlen namhafte Profis: Unter anderem sind Belgiens Starspieler Kevin De Bruyne sowie Stürmer Romelu Lukaku verletzungsbedingt nicht dabei. (dpa)

Mehr Artikel