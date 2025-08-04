Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Frankfurts Europa-League-Held Tuta wechselt nach Katar

Der brasilianische Verteidiger Tuta verlässt Eintracht Frankfurt. Bild: Arne Dedert/dpa
Der brasilianische Verteidiger Tuta verlässt Eintracht Frankfurt. Bild: Arne Dedert/dpa
1. Bundesliga
Frankfurts Europa-League-Held Tuta wechselt nach Katar
Verteidiger Tuta zählte jahrelang zu den Stammkräften bei Eintracht Frankfurt. Nun verlässt der Europa-League-Sieger von 2022 die Hessen.

Frankfurt/Main.

Eintracht Frankfurt und Verteidiger Tuta gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wechselt der Brasilianer nach Katar zu Al-Duhail SC. Zu den Ablösedetails machte die Eintracht keine Angaben. Im Raum steht eine Summe in Höhe von 15 Millionen Euro.

Tuta war Anfang 2019 vom FC São Paulo nach Frankfurt gekommen. Nach einer einjährigen Leihe in der Saison 2019/2020 zum belgischen Club KV Kortrijk kehrte der Defensivspieler zu den Hessen zurück. Für die Eintracht bestritt der 26-Jährige 187 Pflichtspiele. Der größte Erfolg war der sensationelle Europa-League-Triumph 2022.

Verkauf statt Verlängerung

Für die Eintracht dürfte es bei der Personalie Tuta in diesem Sommer aufgrund des nur bis 2026 gültigen Vertrags zwei Alternativen gegeben haben - entweder eine Verlängerung oder ein Verkauf. Dieser wurde nun realisiert. 

"Tuta war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat an der Entwicklung und dem Erfolg der Eintracht in dieser Zeit einen großen Anteil", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. Durch den Europa-League-Titel werde Tuta "für immer Bestandteil der Clubgeschichte sein", fügte 44-Jährige an. (dpa)

