Frankreich dank Mbappé auf WM-Kurs

Vizeweltmeister Frankreich hat mit einem Außenseiter lange Zeit große Probleme. Ein Superstar erlöst die Gastgeber. Big Points gibt es für die Schweiz.

Paris. Frankreich kann dank Stürmerstar Kylian Mbappé langsam aber sicher für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr planen. Das Team von Trainer Didier Deschamps gewann in Paris in der WM-Qualifikation gegen Aserbaidschan mit 3:0 (1:0) und führt die Gruppe D mit neun Zählern souverän an. Tabellenzweiter ist die Ukraine mit vier Punkten, die spektakulär mit 5:3 (3:1) auf Island gewann. Nur der Erste qualifiziert sich direkt für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Die Franzosen drückten 45 Minuten auf den Führungstreffer. 14:0-Torschüsse sorgten allerdings nicht für ein Erfolgserlebnis. Erst eine Einzelleistung von Mbappé in der Nachspielzeit erlöste das Star-Ensemble: Der Stürmer von Real Madrid dribbelte drei Gäste-Profis aus und traf im Zusammenspiel mit dem Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké zum 1:0 (45.+2).

Frankreichs Adrien Rabiot sorgte für die Entscheidung. Bild: Michel Euler/AP/dpa Frankreichs Adrien Rabiot sorgte für die Entscheidung. Bild: Michel Euler/AP/dpa

Adrien Rabiot erhöhte nach dem Seitenwechsel nach perfektem Pass von Mbappé auf 2:0 (69.). Mbappé musste in der Schlussphase angeschlagen vom Platz (83.). Für ihn kam Florian Thauvin, der nur wenig später den 3:0-Endstand markierte.

Auch Schweiz auf WM-Kurs

Auch die Schweiz hat durch ein 2:0 (0:0) in Schweden einen großen Schritt in Richtung WM gemacht. Dank der Big Points in Solna führt das Team von Trainer Murat Yakin die Gruppe B mit neun Punkten an. Granit Xhaka (65./Foulelfmeter) und Johan Manzambi (90.+4) waren die Torschützen. Hinter der Schweiz rangiert die Auswahl aus dem Kosovo nach dem 0:0 gegen Slowenien mit fünf Punkten Rückstand auf Platz zwei.

Belgien und Kapitän Kevin De Bruyne (r) hatten mit Nordmazedonien große Probleme. Bild: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa Belgien und Kapitän Kevin De Bruyne (r) hatten mit Nordmazedonien große Probleme. Bild: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Belgien kam auch im zweiten Duell mit Nordmazedonien nicht über ein Unentschieden hinaus. Nach dem 1:1 im Hinspiel gab es für das Team um Kapitän Kevin De Bruyne in Gent nur ein 0:0. Nordmazedonien führt mit einem Spiel mehr die Gruppe J mit zwölf Punkten vor Belgien (11 Zähler) und Wales (10) an. (dpa)