  • Frankreich und Schweiz noch ohne WM-Ticket - Belgien gewinnt

Kevin De Bruyne verwandelte zwei Elfmeter für Belgien Bild: David Davies/PA Wire/dpa
Kevin De Bruyne verwandelte zwei Elfmeter für Belgien Bild: David Davies/PA Wire/dpa
Fußball
Frankreich und Schweiz noch ohne WM-Ticket - Belgien gewinnt
Die Schweiz und Frankreich hätten sich als erste europäische Teams ein WM-Ticket sichern können, beide müssen aber noch warten. Gleiches gilt für Belgien - trotz Doppelpacker Kevin De Bruyne.

Ljubljana.

Frankreich und die Schweiz haben die vorzeitige Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft verpasst. Ohne den angeschlagenen Kylian Mbappé kamen die Franzosen nicht über ein 2:2 (0:1) auf Island hinaus. Die Schweizer konnten ebenfalls nicht gewinnen und spielten 0:0 in Slowenien. Selbst bei zwei Siegen hätte es für Franzosen und Schweizer aber noch nicht für ein WM-Ticket gereicht, da ihnen die Schützenhilfe der Verfolger verwehrt blieb. 

Die ehemaligen Bundesliga-Profis Christopher Nkunku (63. Minute) und Jean-Philippe Mateta (68.) trafen für Frankreich. Der frühere Darmstädter Victor Palsson (39.) und Kristian Hlynsson (70.) sicherten Island mit ihren Toren jedoch das Remis. Wie die Schweiz hat auch Frankreich die Qualifikation für das Turnier im nächsten Jahr in den USA, Mexiko und Kanada weiter in der eigenen Hand.

Gleiches gilt für Belgien, das sich einen wichtigen 4:2 (2:1)-Erfolg in Wales sicherte. Kevin De Bruyne (18./76./jeweils Handelfmeter), Thomas Meunier (24.) und Leandro Trossard (90.) trafen für die Belgier, die auf den ersten Platz der Gruppe J vorrückten. Joe Rodon (8.) und Nathan Broadhead (89.) machten die Tore für Wales. (dpa)

