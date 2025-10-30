Franz Wagner kassiert mit Orlando vierte Niederlage in Serie

Die Orlando Magic um Franz Wagner haben einen Fehlstart in der NBA hingelegt. Auch ein weiterer deutscher Basketball-Weltmeister verliert erneut.

Detroit. Nach einem Sieg zum NBA-Saisonstart haben die Orlando Magic um Basketball-Welt- und Europameister Franz Wagner bereits das vierte Spiel nacheinander verloren. Die Magic kassierten mit einem 116:135 (64:65) bei den Detroit Pistons ihre bislang höchste Saisonpleite. Das ambitionierte Team rangiert mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen damit im Tabellenkeller der Eastern Conference in der nordamerikanischen Profiliga.

Wagner absolvierte mit 22 Zählern und 7 Rebounds eine solide Partie, konnte im Schlussabschnitt aber wenig Akzente setzen. Dort wuchs der Rückstand Orlandos kontinuierlich an, in der zweiten Hälfte kassierten die Gäste 70 Punkte.

"Das ist nicht das erste Spiel dieser noch kurzen Saison, bei der wir das Gefühl hatten, dass wir nicht so hart gespielt haben wie wir es können - das ist nicht akzeptabel", kritisierte Wagner. "In der Verteidigung mangelt es uns am Einsatz, wir sind nicht fokussiert genug." Wagners Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva erzielte 15 Punkte.

Auch Dennis Schröder musste im fünften Saisonspiel die vierte Niederlage einstecken, mit den Sacramento Kings zog der Spielmacher bei den Chicago Bulls mit 113:126 (63:62) den Kürzeren. Schröder traf nur zwei seiner neun Würfe aus dem Feld und kam nicht über fünf Punkte hinaus, verteilte aber immerhin sieben Assists. Nach einem schwachen dritten Viertel liefen die Kings im Schlussabschnitt einem zweistelligen Rückstand hinterher.

Viertes Triple-Double: Nikola Jokic stellt NBA-Rekord ein

Nikola Jokic erzielte auch in seinem vierten Saisonspiel ein Triple-Double, zweistellige Werte in drei Statistikkategorien. Beim 122:88 (53:47)-Heimerfolg seiner Denver Nuggets über die New Orleans Pelicans kam der serbische Superstar auf 21 Punkte, 12 Rebounds und 10 Assists. Damit hat Jokic den NBA-Rekord von Oscar Robertson und Russell Westbrook eingestellt, die die einzigen beiden anderen Spieler der NBA-Geschichte sind, die in ihren ersten vier Partien einer Saison ebenfalls vier Triple-Doubles markiert haben. (dpa)