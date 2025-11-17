Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Frauen-Trainer Dedes muss in Hoffenheim gehen

Ende der Amtszeit bei der TSG Hoffenheim: Theodoros Dedes (Archivbild)
Ende der Amtszeit bei der TSG Hoffenheim: Theodoros Dedes (Archivbild)
Fußball
Frauen-Trainer Dedes muss in Hoffenheim gehen
Einen Tag nach einem Zehn-Tore-Spektakel im Pokal wird der Vertrag des Trainers bei Hoffenheims Fußballerinnen aufgelöst. Erst mal gibt es eine Interimslösung.

St. Leon-Rot.

Die TSG Hoffenheim hat sich von ihrem Frauen-Chefcoach Theodoros Dedes getrennt. Die nordbadischen Bundesliga-Fußballerinnen werden vorübergehend von dessen bisherigem Co-Trainer Thomas Johrden (früher Hamburger SV) betreut. "Wir befinden uns bereits in Gesprächen über die endgültige Nachfolge von Theodoros Dedes und sind zuversichtlich, spätestens zum Start der Wintervorbereitung eine Lösung präsentieren zu können", sagte Abteilungsleiter Ralf Zwanziger in einer Clubmitteilung. 

Unterschiedliche Auffassungen in "grundlegenden Fragen"  

Die TSG schied am Sonntag im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt aus (4:6), in der Liga belegt Hoffenheim derzeit nur den sechsten Platz. Der bis 2026 laufende Vertrag mit Dedes, hieß es, sei "im beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst worden. In den vergangenen Monate habe es sich gezeigt, "dass Verein und Trainer in einigen grundlegenden Fragen zur Ausrichtung sowie zur Herangehensweise im Mädchen- und Frauenfußball unterschiedliche Auffassungen verfolgen". 

Der 35 Jahre alte Grieche hatte die Hoffenheimerinnen zur Saison 2024/25 übernommen, nachdem er zuvor zwei Jahre als Co-Trainer der Männer des SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga gearbeitet hatte. (dpa)

