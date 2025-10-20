Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Frauen-WM 2031: USA bewerben sich mit gleich drei Partnern

Fußball
Die WM im kommenden Sommer findet in drei Ländern statt - 2031 wollen die USA dann mit gleich drei Partnern das Turnier für die Frauen auch ausrichten. Konkurrenz gibt es keine.

Atlanta.

Die USA wollen die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2031 wie erwartet mit Partnern ausrichten - und haben eine Zusammenarbeit mit Mexiko, Costa Rica und Jamaika bekanntgegeben. Schon für die Männer-WM im kommenden Sommer hat der US-Verband in Kanada und Mexiko Co-Gastgeber. 

Seit FIFA-Präsident Gianni Infantino im April in seinem Grußwort beim UEFA-Kongress in Belgrad praktisch die Gastgeber für die Weltmeisterschaften der Fußballerinnen 2031 und 2035 verkündet hatte, sind die USA als einziger Bewerber für das Turnier in sechs Jahren so gut wie sicher Ausrichter. 

2027 findet die Frauen-WM in Brasilien statt. Für 2035 liege ebenfalls nur eine gültige Bewerbung vor - aus dem Vereinigten Königreich, wie Infantino mit dem englischen Begriff "Home Nations" des Fußballs umschrieb, also England, Schottland, Wales und Nordirland. Eine offizielle Entscheidung über die Gastgeber soll beim FIFA-Kongress 2026 in Vancouver fallen. (dpa)

