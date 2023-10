Free-TV überträgt Bayern-Spiel und Lautern gegen Köln

Hamburg. Die ARD überträgt das Zweitrunden-Spiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Das teilte der Sender mit. Beginn der Begegnung am 1. November ist um 20.45 Uhr.

Einen Tag zuvor zeigt das ZDF die Partie des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gegen den Erstligisten 1. FC Köln. Auch dieses Spiel wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Sowohl in der ARD als auch im ZDF sind im Anschluss an die jeweiligen Live-Übertragungen Zusammenfassungen von den übrigen sieben Spiele des jeweiligen Tages zu sehen. Alle 16 Spiele am 31. Oktober und 1. November gibt es live beim Pay-TV-Sender Sky.

Vom DFB-Pokal gibt es deutlich mehr Live-Übertragungen ohne Zusatzkosten als von der Bundesliga. ARD und ZDF haben sich bei der bisher letzten Ausschreibung insgesamt 15 Spiele des nationalen Cup-Wettbewerbs pro Saison gesichert. Der Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund gilt bis 2025/26.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele des Wettbewerbs live. Die Übertragungen sind aber nicht im Bundesliga-Paket enthalten, sondern - wie etwa Tennis und Formel 1 - im Sport-Paket. (dpa)