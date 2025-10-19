Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Freiburger Kunstschütze Grifo verdirbt Eintracht den Abend

Später Ausgleich: Vincenzo Grifo traf für Freiburg zum 2:2.
Später Ausgleich: Vincenzo Grifo traf für Freiburg zum 2:2. Bild: Harry Langer/dpa
Freiburg und Frankfurt lieferten sich ein intensives Bundesliga-Duell.
Freiburg und Frankfurt lieferten sich ein intensives Bundesliga-Duell. Bild: Harry Langer/dpa
Traf für Frankfurt doppelt in Freiburg, zum Eintracht-Sieg reichte es aber nicht: Stürmer Jonathan Burkardt.
Traf für Frankfurt doppelt in Freiburg, zum Eintracht-Sieg reichte es aber nicht: Stürmer Jonathan Burkardt. Bild: Harry Langer/dpa
Auch die Trainer-Legenden Joachim Löw (l.) und Christian Streich (M.) waren im Stadion.
Auch die Trainer-Legenden Joachim Löw (l.) und Christian Streich (M.) waren im Stadion. Bild: Harry Langer/dpa
Später Ausgleich: Vincenzo Grifo traf für Freiburg zum 2:2.
Später Ausgleich: Vincenzo Grifo traf für Freiburg zum 2:2. Bild: Harry Langer/dpa
Freiburg und Frankfurt lieferten sich ein intensives Bundesliga-Duell.
Freiburg und Frankfurt lieferten sich ein intensives Bundesliga-Duell. Bild: Harry Langer/dpa
Traf für Frankfurt doppelt in Freiburg, zum Eintracht-Sieg reichte es aber nicht: Stürmer Jonathan Burkardt.
Traf für Frankfurt doppelt in Freiburg, zum Eintracht-Sieg reichte es aber nicht: Stürmer Jonathan Burkardt. Bild: Harry Langer/dpa
Auch die Trainer-Legenden Joachim Löw (l.) und Christian Streich (M.) waren im Stadion.
Auch die Trainer-Legenden Joachim Löw (l.) und Christian Streich (M.) waren im Stadion. Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
Freiburger Kunstschütze Grifo verdirbt Eintracht den Abend
Christoph Lother, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eintracht Frankfurt zeigt in Freiburg zunächst eine gute Reaktion auf die Dämpfer vor der Länderspielpause. Jonathan Burkardt trifft gleich zweimal. Dann schlagen die Hausherren spät zurück.

Freiburg.

Nach dem nächsten intensiven Kick der Frankfurter Eintracht beim SC Freiburg schleppten sich beide Teams vor ihre Fankurven und holten sich nach dem 2:2 (2:1)-Unentschieden den Applaus ab. Die Frankfurter Spieler wirkten nach dem Remis aber nicht wirklich glücklich. Der sehenswerte Freistoß von Freiburgs Vincenzo Grifo in der 87. Minute verdarb den Hessen den Abend.

Trotz eines Doppelpacks von Nationalspieler Jonathan Burkardt verpassten die Spektakel-Spezialisten aus Frankfurt in der Fußball-Bundesliga ihren vierten Saisonsieg. In der Tabelle liegen die Frankfurter, die zuletzt wildeste Ergebnisse - wie das 6:4 bei Borussia Mönchengladbach - abgeliefert hatten, hinter den Europapokalplätzen zurück. Am Mittwoch treffen sie in der Champions League auf Englands Meister FC Liverpool mit dem deutschen Offensivstar Florian Wirtz.

Doppelpacker Burkardt: "Es tut weh"

"100 Prozent", antworte Burkardt bei DAZN auf die Frage, ob es zwei verlorene Punkte für die Eintracht waren. "Es tut weh, so spät den Ausgleich zu bekommen. Wir haben das Spiel kontrolliert und kriegen durch zwei individuelle Fehler zwei Tore." Auch Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche konnte seine Enttäuschung nicht verbergen: "Das waren zu einfache Gegentore. Die zweite Halbzeit war zu passiv und kein gutes Spiel von uns. Das späte Gegentor ist ärgerlich und passt zur Situation."

Ganz anders die Gefühlslage bei Freiburgs Torschützen Grifo. "Ich bin mega glücklich", sagte der 32-Jährige nach der Partie über seinen Freistoßtreffer. "Ich habe gesehen, dass der Torwart noch einen Schritt rüber macht und dieser Schritt hat mir dann im Kopf gesagt: Okay, ich probiere es." 

Derry Scherhant traf vor 34.700 Zuschauern, darunter auch der frühere Freiburger Kult-Trainer Christian Streich, schon in der zweiten Minute zum 1:0 für die Badener. Dank Burkardt (18./38.) drehten die Gäste die Partie zwischenzeitlich - und zeigten damit eine gute Reaktion auf die Dämpfer gegen Atlético Madrid (1:5) und den FC Bayern München (0:3) vor der Länderspielpause. Dank Joker Grifo schlug Freiburg aber noch mal zurück und blieb auch im siebten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen.

Auch die Trainer-Legenden Joachim Löw (l.) und Christian Streich (M.) waren im Stadion.
Auch die Trainer-Legenden Joachim Löw (l.) und Christian Streich (M.) waren im Stadion. Bild: Harry Langer/dpa
Auch die Trainer-Legenden Joachim Löw (l.) und Christian Streich (M.) waren im Stadion.
Auch die Trainer-Legenden Joachim Löw (l.) und Christian Streich (M.) waren im Stadion. Bild: Harry Langer/dpa

Startelf-Debütant Scherhant liefert direkt

SC-Coach Julian Schuster bot statt Routinier Grifo zunächst überraschend Youngster Scherhant auf der linken Seite auf - und der zahlte das Vertrauen bei seiner Startelf-Premiere im Freiburg-Trikot direkt zurück. Nach einem heftigen Fehlpass von Frankfurts Abwehrchef Robin Koch und einem Zuspiel von Johan Manzambi traf der 22-Jährige per Flachschuss zur frühen Führung.

Es entwickelte sich eine unterhaltsame erste Halbzeit, in der beide Teams beherzt zur Sache gingen, mitunter aber auch ziemlich fehlerhaft agierten. So war auch das 1:1 durch Burkardt eher ein Zufallsprodukt. Über Umwege landete der Ball beim 25-Jährigen, der ihn dann allerdings technisch herausragend verarbeitete und platziert im rechten unteren Toreck unterbrachte.

Sieben Minuten vor der Pause war Burkardt dann erneut zur Stelle. Nach Vorarbeit von Fares Chaibi drückte der im Sommer vom FSV Mainz 05 gekommene Angreifer die Kugel aus kurzer Distanz zum 1:2 über die Linie.

Grifo trifft sehenswert

Die Freiburger arbeiteten nach dem Seitenwechsel am Ausgleich. Neben Scherhant war auch der erst 20-jährige Johan Manzambi wieder mal einer der Aktivposten der Breisgauer. Nach gut einer Stunde verstärkte Coach Schuster seine Offensive zudem mit dem Ex-Frankfurter Igor Matanovic. Doch wirklich gefährlich wurde es im und am Strafraum der Gäste nur selten.

Die Eintracht machte nach vorn nicht mehr als nötig, unterband mit einem nun kontrollierten Auftritt zunächst aber auch eine Freiburger Schlussoffensive. Als alles schon auf einen Auswärtssieg hindeutete, traf der eingewechselte Grifo noch mit einem sehenswerten Freistoß zum 2:2. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:05 Uhr
3 min.
Chemnitz vor weiteren Kürzungen: Rathaus lehnt Ausnahmen auch für Kinder und Jugendliche ab
Wegen Reparaturbedarfs über Jahre hinweg gesperrte Spielplätze waren aus dem Chemnitzer Stadtbild zuletzt weitgehend verschwunden. Kehren derlei Missstände nun zurück?
Das ohnehin knappe Geld für städtische Aufgaben wird wahrscheinlich auch im kommenden Jahr nicht vollständig zur Verfügung gestellt. Das wird nicht ohne Folgen bleiben.
Michael Müller
20.10.2025
2 min.
Kauã Santos im Fokus: Frankfurt hat ein Torwart-Thema
Sah bei Freiburgs 2:2 am Sonntag nicht gut aus: Frankfurt-Keeper Kauã Santos.
Eintracht-Schlussmann Kauã Santos macht eine schwierige Zeit durch. Auch in Freiburg hängt er bei einem Gegentor mit drin. Noch schützen ihn die Bosse. Am Mittwoch kommt Liverpool.
13:04 Uhr
6 min.
Steuerschätzung: Keine Entlastung für Klingbeils Haushalte
Klingbeil sieht keine Chance für zusätzliche Wünsche seiner Kabinettskollegen.
Das lief nicht, wie erhofft: Zwar nimmt der Gesamtstaat in den nächsten Jahren wohl etwas mehr Steuern ein. Doch der Bund – und damit Klingbeils Haushalt – profitiert davon nicht.
Magdalena Henkel und Theresa Münch, dpa
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
28.09.2025
4 min.
"Viel Pingpong": Freiburg verpasst Sieg gegen Hoffenheim
Lufthoheit beim Baden-Duell: Hoffenheims Robin Hranac (2. von l.) gegen Junior Adamu
Im Sandwich-Spiel zwischen zwei Europacup-Auftritten muss sich der SC Freiburg mit einem Remis begnügen. Die TSG Hoffenheim hat einen neuen Torjäger.
Ulrike John und Jörg Soldwisch, dpa
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel