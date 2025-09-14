Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Freiburgs Torwart Atubolu: WM-Teilnahme 2026 als Ziel

Mit dem SC Freiburg feierte Noah Atubolu (r.) am Samstag den ersten Saisonsieg.
Mit dem SC Freiburg feierte Noah Atubolu (r.) am Samstag den ersten Saisonsieg. Bild: Tom Weller/dpa
Mit dem SC Freiburg feierte Noah Atubolu (r.) am Samstag den ersten Saisonsieg.
Mit dem SC Freiburg feierte Noah Atubolu (r.) am Samstag den ersten Saisonsieg. Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Freiburgs Torwart Atubolu: WM-Teilnahme 2026 als Ziel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der deutschen U21 hat Noah Atubolu schon internationale Erfahrung gesammelt. Mit der DFB-Auswahl würde er gern nächstes Jahr zur WM.

Freiburg.

Für Torhüter Noah Atubolu ist die Teilnahme an der WM-Endrunde mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im kommenden Jahr ein logisches Ziel. "Wäre ja komisch, wenn's nicht so wäre nach meinen letzten Monaten", sagte der Schlussmann des SC Freiburg im ZDF-"Sportstudio". Mit der deutschen U21-Auswahl hatte der 23-Jährige bei der Endrunde in der Slowakei in diesem Jahr das Endspiel erreicht.

Danach hatte Atubolu nach eigenen Worten auch schon auf eine Nominierung für die Nationalmannschaft gehofft. Bundestrainer Julian Nagelsmann berief ihn aber noch nicht in den Kader, sondern nur auf Abruf. Die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko findet dann im kommenden Sommer statt. "Von daher habe ich noch Zeit. Und wenn das nicht klappt, ist mein Ziel langfristig auf jeden Fall, Nationaltorwart zu werden", unterstrich Atubolu.

Unrealistische Erwartungen nach Vergleichen mit Neuer

"Ihm stehen alle Türen offen für die Zukunft", sagte der langjährige DFB-Schlussmann Manuel Neuer in der gleichen Sendung. Der 39 Jahre alte Weltmeister von 2014 hatte nach dem 5:0 des FC Bayern über den Hamburger SV auch im ZDF trotz jüngster Spekulationen ein eigenes Comeback in der Nationalmannschaft ausgeschlossen.

Vergleiche mit Neuer hätten ihm selbst nicht gutgetan, sagte Atubolu, weil sie zu unrealistischen Erwartungen geführt hätten. "Mein Opa hat sich tierisch aufgeregt", betonte der Freiburger Schlussmann und stellte mit Blick auf Neuer fest: "Er ist der beste Torhüter, den wir je hatten."

Da Neuers Nachfolger Marc-André ter Stegen nach einer Rückenoperation noch länger ausfällt, ist momentan der Hoffenheimer Oliver Baumann die Nummer eins im Nationalteam. "Wir haben grundsätzlich sehr gute deutsche Torhüter, da gibt es einen großen Topf. Am Ende entscheidet der Bundestrainer", sagte Atubolu. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.08.2025
3 min.
WM 2026: Matthäus macht sich für Neuer-Comeback stark
Lothar Matthäus würde eine DFB-Rückkehr Manuel Neuers durchaus begrüßen. (Archivbild)
Nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen ist die Torwartfrage beim DFB ungewiss. Mit Blick auf die WM spricht Lothar Matthäus über den Weltmeister-Keeper von 2014 und nennt weitere Namen.
14:25 Uhr
1 min.
Straßenbahn-Fahrer muss in Plauen Vollbremsung einleiten: Es gibt Verletzte
Zu einem Unfall mit verletzten Straßenbahninsassen eilte die Polizei am Montagvormittag an die Syrastraße.
Zwei ältere Insassen der Tram wurden bei der Gefahrenbremsung verletzt. Was war passiert?
FP
26.08.2025
3 min.
Baumann: Kein Gerede um Nummer eins im DFB-Tor
Oliver Baumann steht als Ersatzmann für Marc-André ter Stegen wieder bereit. (Archivbild)
Kehrt Manuel Neuer in die Nationalmannschaft zurück? Die Diskussion lässt Oliver Baumann kalt. Der Torwart aus Hoffenheim will Bundestrainer Nagelsmann für die WM-Qualifikation keine Wahl lassen.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:24 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
Mehr Artikel