Freigang: Wandeln auf den Spuren ihrer Mutter in Australien

Die Fußball-WM in Australien und Neuseeland ist für die deutsche Stürmerin Laura Freigang auch die Chance, auf den Spuren ihrer Mutter zu wandeln. In Sydney möchte sie zwei Sehenswürdigkeiten sehen.

Wyong. Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang freut sich vor der Weltmeisterschaft auch auf touristische Erlebnisse in Australien. Sie freue sich riesig und sei sehr gespannt auf das Land, sagte die 25 Jahre alte Stürmerin von Eintracht Frankfurt in einem Interview von "Sport1". "Zum einen natürlich, weil wir ständig über Australien reden, zum anderen, weil meine Mutter schon einmal eine große Reise durch Australien gemacht hat und mir oft von ihren Erlebnissen erzählt hat", sagte die Nationalspielerin.

Die deutsche Frauen-Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist seit Donnerstag in Australien und bereitet sich im Trainingscamp in Wyong rund 100 Kilometer nördlich von Sydney auf das Auftaktspiel am 24. Juli (10.30 Uhr MESZ/ZDF) gegen Außenseiter Marokko in Melbourne vor. Die weiteren Gegner in der Gruppe H sind Kolumbien am 30. Juli in Sydney und Südkorea am 3. August in Brisbane.

Sie wolle auf jeden Fall Kängurus und Koalas sehen, sagte Freigang. "Und ich hoffe, dass wir Zeit haben, uns Sydney anzuschauen. Das Opernhaus und die Sydney Harbour Bridge kenne ich zum Beispiel nur von Bildern", erklärte die gebürtige Kielerin. Die 20-malige Nationalspielerin kann sich auch vorstellen, nach der WM länger in Australien zu bleiben. "Ich hoffe, dass ich spätestens nach der WM irgendwo am Strand entspannen kann. Geplant habe ich aber noch nichts. Das würde mich nur ablenken. Jetzt liegt der Fokus erstmal auf der WM, alles andere kommt danach", stellte sie klar. (dpa)