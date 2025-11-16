Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Friedsam verliert: Tennisteam vor Abstieg aus Weltgruppe

Der Abstieg der deutschen Tennis-Frauen aus der Weltgruppe des Billie Jean King Cups ist ganz nah. Nach der Niederlage im ersten Einzel gegen Belgien wird es ganz schwer.

Ismaning.

Im Kampf um den Klassenverbleib beim Billie Jean King Cup haben die deutschen Tennisspielerinnen einen Rückschlag kassiert. Im ersten Einzel des entscheidenden Duells gegen Belgien verlor Anna-Lena Friedsam gegen Jeline Vandromme mit 6:7 (0:7), 6:2, 3:6. Das bedeutet, dass sowohl Ella Seidel das zweite Einzel des Tages und danach auch die deutschen Doppel-Spielerinnen unbedingt gewinnen müssen, um den Abstieg zu vermeiden.

In der Endabrechnung wird dann das Satzverhältnis der Deutschen und der Belgierinnen darüber entscheiden, wer im nächsten Jahr im Kampf um den wichtigsten Mannschaftstitel dabei ist. Die DTB-Truppe musste kurzfristig auf die am Oberschenkel verletzte Topspielerin Eva Lys verzichten.

Dass die DTB-Auswahl überhaupt noch die Chance hat auf den Klassenerhalt, das hat sie just den Belgierinnen zu verdanken, die am Samstag bei dem Turnier in Ismaning bei München die Türkinnen knapp bezwungen hatten. Nur so kam es beim Dreier-Event zum Showdown zwischen Deutschland und Belgien. (dpa)

