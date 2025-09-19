Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Frohe Kunde für BVB und DFB-Team: Schlotterbeck vor Comeback

Nico Schlotterbeck in seinem bislang letzten Spiel für den BVB Ende März.
Nico Schlotterbeck in seinem bislang letzten Spiel für den BVB Ende März. Bild: Bernd Thissen/dpa
1. Bundesliga
Frohe Kunde für BVB und DFB-Team: Schlotterbeck vor Comeback
Nach Verletzung und langer Pause: Nationalspieler Nico Schlotterbeck steht vor seinem Comeback. Auch bei Neuzugang Fabio Silva gibt es Fortschritte.

Dortmund.

Nach mehr als fünfmonatiger Zwangspause steht Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck vor seinem Comeback. Trainer Niko Kovac stellte dem Innenverteidiger einen Platz im Aufgebot für das Spiel am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) in Aussicht. "Er hat heute voll mittrainiert und nach dem Champions-League-Spiel in Turin auch schon das Spielersatztraining mitgemacht. Wenn er sich gut fühlt, wird er sicher wieder eine Alternative für den Kader", sagte der BVB-Coach. 

Schlotterbeck hatte sich im Frühjahr einen Meniskusriss im Knie zugezogen und wird seitdem auch in der Nationalmannschaft schmerzlich vermisst. Sein bislang letztes Bundesliga-Spiel machte der 25-Jährige am 30. März. 

Auch bei Neuzugang Fabio Silva geht es voran. Der portugiesische Angreifer, der von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet worden war, kämpfte zuletzt noch mit einer alten Adduktorenverletzung. "Er wurde jetzt wieder teilintegriert und war zum ersten Mal mit der Mannschaft dabei", sagte Kovac. Beim 23-Jährigen ist Anfang Oktober mit seinem ersten Einsatz für den BVB zu rechnen. (dpa)

