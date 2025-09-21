Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Früherer Frauen-Coach des FC Liverpool stirbt mit 47 Jahren

Matt Beard ist im Alter von 47 Jahren gestorben.
Matt Beard ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Bild: Joe Giddens/PA Wire/dpa
Matt Beard ist im Alter von 47 Jahren gestorben.
Matt Beard ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Bild: Joe Giddens/PA Wire/dpa
Fußball
Früherer Frauen-Coach des FC Liverpool stirbt mit 47 Jahren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Matt Beard gewann mit den Frauen des englischen Traditionsclubs Liverpool zweimal die Meisterschaft. Der Ex-Trainer des Clubs stirbt unerwartet im Alter von 47 Jahren.

Liverpool.

Der englische Traditionsverein FC Liverpool trauert um einen früheren Trainer des Fußball-Frauenteams. Der Club zeigte sich zutiefst schockiert und traurig über den plötzlichen Tod von Matt Beard, wie der Club mitteilte. Auch der nationale Verband FA trauerte um den Trainer. Demzufolge starb der Mann im Alter von 47 Jahren. Zu den Hintergründen nannte der Club keine Details. 

"Matt war nicht nur ein äußerst engagierter und erfolgreicher Manager, sondern auch ein Mensch mit echter Integrität und Herzlichkeit", schieb der FC Liverpool in der Mitteilung. Im Februar waren Beard und der Club getrennte Wege gegangen. 

2012 übernahm er in Liverpool den Job und führte die Frauen zu zwei Titeln nacheinander in der ersten Liga in den Jahren 2013 und 2014. Nachdem er den Club verlassen hatte, kehrte er 2021 noch einmal zurück und führte die zuvor abgestiegenen Liverpooler Frauen zurück in die erste Liga. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
13:09 Uhr
2 min.
Massenflucht aus Stadt Gaza dauert an
Seit Tagen flüchten Tausende Menschen aus der Stadt Gaza, wo die israelische Armee immer weiter vordringt. (Archivbild)
Israels Armee rückt immer tiefer in die Stadt Gaza vor. Dort hielten sich vor der Offensive Israels rund eine Million Menschen auf. Inzwischen soll bereits mehr als die Hälfte davon geflohen sein.
20.09.2025
2 min.
Fünfter Sieg im fünften Spiel: Liverpool schlägt Everton
Der ehemalige Frankfurter Hugo Ekitike erzielte das 2:0 für Liverpool
Der Traumstart des FC Liverpool geht weiter. Die Reds gewinnen auch das Derby gegen Everton und feiern damit schon den fünften Sieg im fünften Premier-League-Spiel.
01.09.2025
2 min.
145 Millionen: Isak ist Rekordtransfer der Premier League
Rekordtransfer in England: Stürmer Alexander Isak wechselt von Newcastle nach Liverpool.
Einen so teuren Transfer hat es selbst im Kaufrausch der englischen Premier League noch nie gegeben. Alexander Isak wechselt für eine Rekordsumme von Newcastle nach Liverpool.
13:09 Uhr
3 min.
Südtirol verlangt künftig Hunde-Taxe von Urlaubern
Südtirol will künftig von Hundehaltern eine Art Kurtaxe für ihre Vierbeiner verlangen. (Symbolbild)
Urlaub mit Hund soll in Südtirol teurer werden: Italiens bei Deutschen besonders beliebte Nordprovinz will nun auch Touristenhunde besteuern. Eine dafür geplante Gendatenbank ist aber vom Tisch.
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel