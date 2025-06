Früherer Köln-Trainer Struber wechselt zu Bristol City

Mit dem FC stand er dicht vor dem Aufstieg, dann musste er gehen. Nun wechselt der Österreicher in Englands 2. Liga.

Köln. Wenige Wochen nach seiner Freistellung bei Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat Trainer Gerhard Struber einen neuen Job gefunden. Der 48 Jahre alte Österreicher unterschrieb einen Dreijahresvertrag beim englischen Fußball-Zweitligisten Bristol City.

Struber hatte beim FC zwei Spieltage vor dem Saisonende seinen Posten auf Platz zwei liegend räumen müssen, da der Club den Aufstieg in Gefahr sah. Unter Interimscoach Friedhelm Funkel gelang den Kölnern schließlich die Bundesliga-Rückkehr als Zweitliga-Meister. Zur neuen Saison kommt Lukas Kwasniok vom SC Paderborn in die Domstadt.

Rückkehr nach England

Für Struber ist es nach dem FC Barnsley der zweite Job in England. Bristol hatte in der vergangenen Saison den sechsten Platz belegt und war in den Aufstiegs-Playoffs zur Premier League gescheitert.

"Das ist eine sehr interessante Gruppe. Sie haben vergangene Saison einen großartigen Job gemacht und waren sehr erfolgreich", sagte Struber. "Jetzt ist die Zeit, darauf aufzubauen und alles, das wir können, zu tun, um uns auf das nächste Level zu bringen." (dpa)