Frühes Aus für Götze gegen Tottenham

Noch weit vor der Pause muss Mario Götze bei Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur ausgewechselt werden. Der Ex-Weltmeister verlässt den Platz mit gesenktem Kopf.

Frankfurt/Main.

Eintracht Frankfurts Mario Götze hat sich im Rückspiel des Viertelfinales in der Europa League verletzt. Der 32 Jahre alte Fußball-Weltmeister von 2014 griff sich nach einem Zweikampf an den rechten hinteren Oberschenkel. Er musste in der 17. Minute ausgewechselt werden. Mit gesenktem Kopf verließ Götze den Platz in der Partie gegen Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League.