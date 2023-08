Frühes Aus: Zverev chancenlos gegen Fokina in Toronto

Toronto. Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist bei den Canadian Open bereits in der Runde der letzten 32 Spieler klar gescheitert.

Gegen den Weltranglisten-37. Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien verlor der 26 Jahre alte Hamburger in zwei Sätzen 1:6, 2:6. Fokina (24) trifft im Achtelfinale des Masters-1000-Turniers nun auf den Norwegener Casper Ruud, der sich gegen den Tschechen Jiri Lehecka in zwei Sätzen durchsetzte.

Kurze Angelegenheit

Anderthalb Wochen nach seinem Turniersieg auf Sand in Hamburg fand Zverev gegen Fokina nie zu seinem Spiel. Nach gerade mal einer Stunde Spielzeit musste der Weltranglisten-16. den Platz mit einer deutlichen Niederlage im Gepäck schon wieder verlassen. In der ersten Runde hatte Zverev gegen den Niederländer Tallon Griekspoor noch überzeugend gewonnen.

Sollte Zverev in Toronto bis ins Halbfinale kommen, "wird er als einer der Favoriten in die US Open gehen", hatte Tennis-Ikone Boris Becker am Dienstag bei einem Medientermin mit Blick auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres gesagt. Dort sind nun wohl andere favorisiert.

Das Hartplatzturnier in New York findet vom 28. August bis zum 10. September statt. Im Vorjahr hatte Zverev bei den US Open wegen seiner schweren Fußverletzung gefehlt. (dpa)