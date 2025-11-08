Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Frühes Tor reicht: Schalke schlägt Elversberg

Schalke hatte gegen Elversberg Grund zur Freude.
Schalke hatte gegen Elversberg Grund zur Freude. Bild: Bernd Thissen/dpa
Schalke und Elversberg lieferten sich enge Zweikämpfe.
Schalke und Elversberg lieferten sich enge Zweikämpfe. Bild: Bernd Thissen/dpa
Hasan Kurucay (r) brachte Schalke in Führung.
Hasan Kurucay (r) brachte Schalke in Führung. Bild: Bernd Thissen/dpa
Schalke hatte gegen Elversberg Grund zur Freude.
Schalke hatte gegen Elversberg Grund zur Freude. Bild: Bernd Thissen/dpa
Schalke und Elversberg lieferten sich enge Zweikämpfe.
Schalke und Elversberg lieferten sich enge Zweikämpfe. Bild: Bernd Thissen/dpa
Hasan Kurucay (r) brachte Schalke in Führung.
Hasan Kurucay (r) brachte Schalke in Führung. Bild: Bernd Thissen/dpa
2. Bundesliga
Frühes Tor reicht: Schalke schlägt Elversberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zwei Niederlagen gelingt Schalke im Zweitliga-Spitzenspiel wieder ein Sieg. Ein Notarzteinsatz auf der Tribüne sorgt zwischendurch für betretene Stimmung.

Gelsenkirchen.

Der FC Schalke 04 hat die SV Elversberg besiegt und ist zumindest vorerst Tabellenführer der 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic bezwang die Saarländer im Spitzenspiel der beiden Aufstiegskandidaten mit 1:0 (1:0).

Mit dem Erfolg stoppten die Gelsenkirchener ihren kleinen Negativtrend. Die vorherigen beiden Pflichtspiele hatte Schalke verloren. Für die Elversberger, die als Dritter und damit direkt hinter Schalke ins Spiel gegangen waren, war es die vierte Partie in Serie ohne Sieg. Der Revierclub hat nun 27, Elversberg weiter 23 Punkte.

Vor 61.818 Zuschauern in Gelsenkirchen erzielte Hasan Kurucay schon in der vierten Minute das entscheidende Tor für die Gastgeber. Elversberg spielte eigentlich nicht schlecht und zeigte sogar technisch lange den besseren Fußball. Beim letzten Pass oder im Abschluss mangelte es aber an der nötigen Präzision. Ein Treffer von Younes Ebnoutalib zählte wegen einer Abseitsposition nicht. Die Schalker, bei denen mehrere Leistungsträger ausfielen, überzeugten vor allem kämpferisch.

Hasan Kurucay (r) brachte Schalke in Führung.
Hasan Kurucay (r) brachte Schalke in Führung. Bild: Bernd Thissen/dpa
Hasan Kurucay (r) brachte Schalke in Führung.
Hasan Kurucay (r) brachte Schalke in Führung. Bild: Bernd Thissen/dpa

Notfall auf der Tribüne drückt die Stimmung

In der zweiten Hälfte sorgte ein medizinischer Notfall unter den Zuschauern zwischenzeitlich für betretene Stimmung. Sanitäter brachten einen Fan auf einer Trage von der Tribüne. "Wir wünschen alles Gute", schrieb der FC Schalke auf X und verkündete wenig später: "Der Notarzteinsatz in der Südkurve ist beendet. Wir wünschen eine gute und vollständige Genesung!" (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
12:35 Uhr
3 min.
Mit Bollwerk zum Aufstieg? Schalkes Weg zum Spitzenteam
Hüpfend feierten die Schalker den Sieg vor der Fankurve.
Mit nur sieben Gegentoren präsentiert sich Schalke defensiv stark. Wie Trainer Muslic und sein Team damit auf Kurs Richtung Bundesliga bleiben wollen.
Thomas Eßer, dpa
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
25.10.2025
2 min.
Bielefeld überrascht mit Heimerfolg gegen Elversberg
Felix Keidel (l) und die SV Elversberg hatten bei Arminia Bielefeld das Nachsehen.
Elversberg dominiert, doch Bielefeld jubelt: Ein Konter und ein Eigentor lassen die Siegesserie der Gäste enden. Die Tabellenspitze müssen die Saarländer abgeben. Aber auch Arminia beendet eine Serie.
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
Mehr Artikel