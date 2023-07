FSV Zwickau: Der Geschäftsführer verlässt überraschend den Verein

Der FSV Zwickau kommt auch nach dem Abstieg und kurz vor dem Saisonstart nicht so recht zur Ruhe. Nun hat der Verein bekannt gegeben, dass Geschäftsführer Marvin Klotzkowsky den Regionalligisten auf eigenen Wunsch zum 31. August verlassen wird.

Zwickau. "Marvin möchte sich beruflich neu orientieren. Diesem Wunsch kommen wir schweren Herzens nach", heißt es auf der Facebookseite des Vereins. Man hoffe, bis 1. September einen Nachfolger zu finden.

Erst im Oktober 2022 hatte der Betriebswirt die Geschäftsführung des damaligen Drittligisten übernommen, hatte zuvor als Chef des Marketings und Geschäftsstellenleiter fungiert. Zuvor war Klotzkowsky schon einmal beim FSV Zwickau tätig, zudem beim Sportrechte-Vermarkter Sportfive bei Bayer Leverkusen und beim Wuppertaler SV.

Die Westsachsen kämpfen seit Monaten um die weitere Finanzierung des Vereins, noch immer, sagte Klotzkowsky erst rund um das "Retterspiel" des FSV gegen Dynamo Dresden am vergangenen Wochenende, drohe die Insolvenz des FSV Zwickau. "Wir sind in vielen Gesprächen mit Gläubigern und auf einem guten Weg", so Klotzkowsky im MDR, man habe eine erste Hürde von 650.000 Euro übersprungen: "Aber es besteht weiterhin die Gefahr einer Insolvenz." Um diese abzuwenden, stehe man in Gesprächen mit Gläubigern und sei fast dauerhaft damit beschäftigt, zusätzliches Geld einzutreiben. "Wir haben für die Regionalliga neue Maßstäbe gesetzt und 1,7 Millionen Euro an Sponsoring eingetrieben - 200.000 Euro mehr als ursprünglich angedacht", so Marvin Klotzkowsky. Um 20 Prozent der Kosten bei Heimspielen einzusparen, habe er als Geschäftsführer zudem beschlossen, die Gegengerade in der kommenden Saison geschlossen zu lassen. Kostendeckend würde bei einer Zuschauerzahl von 3000 zahlenden Fans an Heimspielen gearbeitet, so Klotzkowsky weiter.

Wer den Geschäftsführer beerben wird, ist noch nicht bekannt. Unterdessen aber verließen zwei weitere Funktionäre die Schwäne: Lutz Teichmann und Matthias Krauß scheiden aus dem Vorstand aus, gab der Verein ebenso bekannt. Ihre Posten übernehmen Matthias Bley und René Heinz.