FSV Zwickau: Dominic Baumann wechselt nach Halle

Der Hallesche FC hat mit dem Zwickauer Angreifer Dominic Baumann seinen ersten Neuzugang bekanntgegeben.

Halle. Der Hallesche FC hat seinen ersten Neuzung für die Spielzeit 2023/24 sicher. Angreifer Dominic Baumann wechselt ablösefrei vom Drittliga-Absteiger FSV Zwickau an die Saale. Über die Vertragslaufzeit wurde noch nichts bekannt.

"Dominic Baumann hat in den vergangenen beiden Spielzeiten in der 3. Liga zweistellig getroffen und verfügt beim Torabschluss über ein großes Repertoire. Er passt mit seiner immensen Erfahrung, robusten Mentalität und seinen nachgewiesenen Fähigkeiten optimal in unser Anforderungsprofil", sagte Sportchef Thomas Sobotzik am Donnerstag.

Baumann schoss in Zwickau in zwei Jahren 26 Tore in 74 Spielen, darunter 14 in der abgelaufenen Spielzeit.Damit wurde er deutlich vor Johan Gomez (sechs Treffer) bester Schütze im Team. Den Abstieg verhindern konnte er jedoch nicht. Der gebürtige Sachse stammt aus dem Nachwuchs von Dynamo Dresden und war 2021 nach Westsachsen gewechselt. In Halle wird Baumann wie bereits in Zwickau mit der Rückennummer 28 auflaufen.