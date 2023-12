FSV Zwickau: Kann das Spiel gegen Lok Leipzig stattfinden?

Wie schon am vergangenen Spieltag fallen auch an diesem Wochenende Partien wetterbedingt aus. Beim FSV gibt es zum Thema Spielausfall eine klare Tendenz.

Acht der neun Regionallpartien des vergangenen Spieltags wurden aufgrund des Winterwetters und der damit einhergehenden schlechten Platzverhältnisse gestrichen. Trotz der wärmeren Temperaturen sind am Donnerstag erneut bereits vier Partien abgesetzt. Am Samstag möchte der FSV Zwickau den 1. FC Lok Leipzig in der heimischen GGZ-Arena empfangen...