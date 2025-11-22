Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • FSV Zwickau schlägt eiskalt gegen den Chemnitzer FC zu: Stimmen und Choreo-Fotos vom Derby

Fußball
FSV Zwickau schlägt eiskalt gegen den Chemnitzer FC zu: Stimmen und Choreo-Fotos vom Derby
Von Thomas Prenzel
Die Schwäne bleiben in der Fußball-Regionalliga eine Heimmacht. Die Himmelblauen lassen Effizienz vor dem Tor vermissen und bekommen zu einfache Gegentore.

Wahnsinn: Auch der Chemnitzer FC konnte die stolze Serie des FSV Zwickau nicht brechen. 4:0 (2:0) siegten die Schwäne im Bezirksderby und schwimmen damit in heimischen Gefilden weiter auf der Erfolgswelle. 22 Partien in Serie sind die Rot-Weißen nunmehr saisonübergreifend in der GGZ-Arena ungeschlagen. Eine Bilanz, die selbst im Profifußball...
