FSV Zwickau: Warum es beim SV Babelsberg Randale gab und das Spiel verlorenging

Die Vereinsführung der Schwäne widerspricht Darstellungen, dass der eigene Anhang bei den Auseinandersetzungen im Karl-Liebknecht-Stadion in den Innenraum gelangt sei.

Zwickau. Randale mit Ansage: Beim Auswärtsspiel des FSV Zwickau ist es am Dienstagabend zu Ausschreitungen gekommen. Nach Informationen der "Freien Presse" hat sich die Ultra-Fangruppierung der Gastgeber offenbar für einen Vorfall revanchiert, der sich beim letzten Duell beider Teams in der Aufstiegssaison 2015/16 ereignet hatte. Damals sollen den Babelsbergern vom Zwickauer Anhang neben der Fahne auch noch andere Fan-Utensilien entwendet worden sein. Die Fahne gilt in dieser Szene als Heiligtum. Eine Vergeltungsaktion sollte offenbar die Ehre wiederherstellen. Vor der Partie stürmten SVB-Fans durch ein geöffnetes (!) Stadiontor über den Platz in Richtung FSV-Fanblock. Es kam zu Auseinandersetzungen. Augenzeugen und Medienvertreter berichteten, dass Fäuste flogen und man zum Teil mit Eckfahne aufeinander losging.

Der FSV Zwickau widersprach am Tag danach Darstellungen, Anhänger der Zwickauer wären nach den Angriffen ebenso in den Innenraum gelangt. Jörg Schade, für Sicherheit beim FSV zuständig, sagte: "Etwa 40 Leute aus Babelsberg wollten unseren Block stürmen. Ich habe keinen Fan von uns gesehen, der den Rasen betreten hat. Das hat sicher dem einen oder anderen Anhänger von uns wehgetan. Aber ich habe im Block dafür geworben, die Nerven zu behalten. Und das haben die Fans auch getan", erklärte Jörg Schade.

Während der Randale flog zumindest ein Feuerwerkskörper aus dem Gästeblock Richtung Fanbereich der Heimelf. FSV-Vorstand André Beuchold war selbst im Gästefanblock des Karl-Liebknecht-Stadions vor Ort. Er sagte zu den Geschehnissen: "Es war unmöglich, aus unserem Block über den Zaun zu gelangen. Unsere Fans haben sich maximal am Zaun gegen die Angriffe gewehrt." Wie auch immer es letztlich gewesen ist. Der Verband muss wieder mal Randale aufarbeiten und vor allem in Verbindung mit dem Heimverein klären, warum das Stadiontor offen war und die Polizei nach Auffassung von Augenzeugen erst so spät eingriff, um gegen die Gewalttäter vorzugehen.

Dass danach - wenn auch mit Verspätung - auch noch Fußball gespielt wurde, ging fast unter. Nach vier Siegen riss die Serie der Schwäne. Sportdirektor Robin Lenk sprach von 20 Anfangsminuten, in den seine Mannschaft Probleme mit der robusten Spielweise des Gegners hatte. Beim 0:1 traf Kilian Senkbeil im Zweikampf die falsche Entscheidung, verursachte so einen Freistoß, der zum Rückstand führte. Beim 0:2 sei man nicht eng genug am Gegenspieler dran gewesen. "In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor, auf das der Babelsberger. Insgesamt war es trotz der Niederlage ein vernünftiger Auftritt von uns", schätzte Robin Lenk ein und fügte an: "Es war klar, dass wir in der Rückrunde nicht nur Siege einfahren. Ärgerlich ist sie dennoch, weil mehr drin war." Schmerzlich vermisst wurde auch Toptorjäger Marc-Philipp Zimmermann. Der Stürmer hatte am Spieltag Polizeidienst. Zusammenfassend könnte man also meinen, in Babelsberg fehlte es an Polizei in mehrfacher Hinsicht ...