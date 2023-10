Führich über Nagelsmann-Anruf: "Absoluter Wahnsinn"

Chris Führich gehört beim VfB Stuttgart zu den Leistungsträgern. Sein Lauf ist Bundestrainer Nagelsmann aufgefallen. Vor den Spielen der DFB-Elf gegen die USA und Mexiko freuen sich in Stuttgart alle.

Stuttgart.

Die erstmalige Berufung in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist für Chris Führich vom VfB Stuttgart eine Ehre. "Das war schon der absolute Wahnsinn", sagte der 25-Jährige nach dem 3:1 (0:1)-Erfolg der Schwaben in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg über den Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Ich konnte es in dem Moment gar nicht fassen und bin unfassbar stolz und unfassbar dankbar."