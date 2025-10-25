Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Fürth hält am Trainer fest: Kleine im Pokal an der Linie

Der Druck auf Fürths Trainer Thomas Kleine wächst.
Der Druck auf Fürths Trainer Thomas Kleine wächst. Bild: Daniel Karmann/dpa
Auch im DFB-Pokal wird Thomas Kleine die Fürther coachen.
Auch im DFB-Pokal wird Thomas Kleine die Fürther coachen. Bild: Daniel Karmann/dpa
Der Druck auf Fürths Trainer Thomas Kleine wächst.
Der Druck auf Fürths Trainer Thomas Kleine wächst. Bild: Daniel Karmann/dpa
Auch im DFB-Pokal wird Thomas Kleine die Fürther coachen.
Auch im DFB-Pokal wird Thomas Kleine die Fürther coachen. Bild: Daniel Karmann/dpa
2. Bundesliga
Fürth hält am Trainer fest: Kleine im Pokal an der Linie
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem 0:6 in Elversberg verliert die SpVgg Greuther Fürth auch daheim gegen den KSC mit 1:4. Die Franken sind die Schießbude der Liga. Der Druck auf Trainer und Verantwortliche steigt.

Fürth.

Die SpVgg Greuther Fürth hält auch nach der nächsten heftigen Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst an Trainer Thomas Kleine fest. Das sagte Sportdirektor Stephan Fürstner nach dem 1:4 gegen den Karlsruher SC am Freitagabend mit Blick auf das anstehende DFB-Pokalspiel gegen den Liga-Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern. 

"Das Trainerteam wird am Mittwoch an der Seitenlinie stehen. Und dann versuchen wir, es besser zu machen", kündigte Fürstner im ARD-Interview an: "Ich sehe das Trainerteam tagtäglich mit dem Team arbeiten.", begründete der 38 Jahre alte Fürstner das weitere Vertrauen in Kleine (47). "Es ist ein anderer Wettbewerb, vielleicht tut das gut", sagte Fürstner mit Blick auf den Pokal. Das Zweitrundenspiel im Cup habe als K.o.-Spiel einen "Endspiel-Charakter". 

Fürstner: Viel zu viele Gegentore

Die Fürther kassierten nach der Länderspielpause die zweite hohe Niederlage innerhalb von wenigen Tagen. "Sehr enttäuschend", nannte Fürstner den Auftritt im eigenen Stadion. "Wir haben uns wahnsinnig viel vorgenommen, vor allem nach dem 0:6 in Elversberg", sagte der Ex-Profi: "Wir kriegen anfangs wieder den Nackenschlag. Dann kommt der Kopf dazu, das ist menschlich."

Das größte aktuelle Problem ist die Abwehrschwäche. Die Franken stellen mit 28 Gegentoren - also 2,8 pro Partie - die Schießbude der 2. Liga. "Wir haben viel zu viele Gegentore. Wie viele sollen wir schießen, um dann auch Spiele mal zu gewinnen?", meinte Fürstner: "Wir müssen uns da schnell weiterentwickeln." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
19.10.2025
2 min.
Elversberg und Ebnoutalib wirbeln weiter
Younes Ebnoutalib (vorn): Hattrick gegen Fürth.
Der saarländische Dorfclub SV Elversberg lässt auch der SpVgg Greuther Fürth keine Chance. Ein Doppelpack-Spezialist trifft dreifach.
24.10.2025
2 min.
Fürth verliert mit Bankdrücker Hrgota auch gegen den KSC
KSC-Profi Lilian Egloff jubelt nach seinem Tor im Fürther Ronhof.
Die Reaktion der SpVgg Greuther Fürth auf das 0:6 in Elversberg misslingt. Die personellen Maßnahmen des Trainers greifen beim 1:4 gegen den Karlsruher SC überhaupt nicht. Die Gäste sind effektiver.
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
10:06 Uhr
5 min.
Buhrufe als Vorgeschmack? - Norris' Kampf als WM-Führender
P1 für Platz eins - wird das am Ende auch der Rang für Lando Norris in der WM sein?
Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
Jens Marx, dpa
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
Mehr Artikel