Funkel: Bayer stärkerer Bayern-Konkurrent als BVB im Vorjahr

Düsseldorf. Im Zweikampf um den deutschen Meistertitel hält Trainer-Oldie Friedhelm Funkel Bayer Leverkusen für einen stärkeren Bayern-Konkurrenten als Borussia Dortmund im Vorjahr.

"Ich bin fest davon überzeugt, dass sie bis zum Schluss dabei sein werden. Bayern darf sich keine Schwächephase erlauben, so wie in der Rückrunde der vergangenen Saison. Bayer Leverkusen ist in diesem Jahr nicht Borussia Dortmund. Die würden sich das nicht aus den Händen nehmen lassen", sagte langjährige Bundesligatrainer im "Doppelpass" von Sport1.

Funkel begründet dies vor allem mit der Kompaktheit und dem starken defensiven Mittelfeld der Leverkusener. "Granit Xhaka und Exequiel Palacios sind mit Abstand die beiden besten Sechser in der Bundesliga. Die Bayern wären froh, wenn sie einen der beiden in ihren Reihen hätten. Diese Spieler haben andere Mannschaften nicht", befand Funkel. "Auch Dortmund hat überhaupt keinen Spieler, der bei den Bayern Stammspieler werden könnte", sagte der 70-Jährige.

Leverkusen hatte am Samstag mit dem 1:0-Sieg beim FC Augsburg durch ein spätes Tor von Palacios Rang eins nach der Hinrunde vor Bayern München perfekt gemacht. (dpa)